장다아 "난 양파 같은 사람…연애 경험 없어"

배우 장다아가 영화 스크린 데뷔를 앞두고 연기 가치관과 근황을 전했다.

장다아는 1일 웹예능 '유튜브 하지영'에 출연해 자신을 "양파 같은 사람"이라고 소개하며 "만나는 사람마다 나를 다르게 본다. 상황과 관계에 따라 자연스럽게 다양한 모습이 나오는 것 같다"고 밝혔다.

배우 장다아가 영화 스크린 데뷔를 앞두고 연기 가치관과 근황을 전했다. 유튜브 채널 유튜브 하지영 캡처

그는 연기 활동과 관련해 "이미지를 만들려고 하면 어색해진다"며 자연스러움을 추구한다고 덧붙였다.

평소 성향을 묻는 질문에는 "생각을 긍정적으로 하려고 한다. 힘든 순간도 많지만 시간이 해결해주는 경우가 많다는 걸 느꼈다. 처음 만난 사람들이 나에게서 좋은 에너지를 받았으면 좋겠다"고 답했다.

이날 영상에서는 감정 카드를 활용한 즉흥 연기 코너도 진행됐다.

장다아는 '설렘' 카드를 뽑은 뒤 드라마 종방연에서 호감 있는 상대방의 행동에 혼란스러워하는 캐릭터를 연기했다. 이에 하지영은 "이거 실제 있었던 일 아니야?"라고 반응했다.

장다아는 "내가 사실 연애 경험이 없다"고 말했다. 이에 하지영은 "연애를 안 해봤다는 게 배신이다"라며 웃었다.

한편 장다아는 오는 8일 개봉하는 영화 '살목지'에서 공포 채널을 운영하는 막내 PD '세정' 역을 맡아 스크린에 데뷔한다.

<뉴시스>