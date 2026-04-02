김병기, 이틀 만에 경찰 재출석…5차 피의자 소환

뇌물수수 등 혐의…오전엔 차남 피의자 조사

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 5번째로 소환했다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 2일 오후 3시 30분 김 의원을 뇌물수수 등 혐의 피의자 신분으로 마포청사로 불러 조사 중이다. 지난달 31일 조사 이후 이틀 만이다.

각종 비위 의혹으로 수사를 받고 있는 무소속 김병기 의원이 2일 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다.

오후 3시 29분께 마포청사에 도착한 김 의원은 "수사 지연시킨다는 비판도 있는데 어떻게 생각하느냐", "무혐의 입증 자신하나", "구속영장 신청 시 불체포특권 유지할 건가" 등의 질문에 답하지 않고 청사 안으로 들어갔다.



김 의원은 차남의 숭실대 편법 편입을 주도하거나 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 의혹을 받는다.



배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련한 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들로부터 불법 자금을 받은 혐의, 전직 보좌관들이 자신의 의혹을 폭로했다고 의심하며 이들의 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 있다.



다만 김 의원은 현재 모든 의혹을 부인하고 있다.



김 의원은 허리디스크 등 건강 악화를 이유로 4∼5시간 조사 후 귀가하기를 반복하고 있다. 경찰은 수사 지연 논란에도 이날 조사가 미진할 경우 6차 소환까지 검토 중이다.



경찰은 김 의원 조사에 앞서 이날 오전 김 의원의 차남도 피의자 신분으로 불러 약 3시간 30분간 조사했다.



차남 김모씨는 숭실대에 편법으로 편입하거나 중견기업과 가상자산 거래소 빗썸에 특혜성 취업을 하며 이 기관들의 업무를 방해한 혐의 등을 받는다.



경찰은 그간 김씨를 여러 차례 조사해왔다.



김씨의 변호인은 "지난번 피의자 조사를 이어서 한 것"이라고 말했다.

<연합>