최대 3만원 지급… 삼성증권, 5월까지 RIA 해외주식 입고·매도 이벤트

삼성증권은 지난해 12월23일 기준 해외주식을 보유한 국내 거주 개인고객 대상으로 ‘RIA(국내시장 복귀계좌) 해외주식 입고·매도 이벤트’를 5월 말까지 진행한다고 2일 밝혔다.

RIA 계좌란 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식 및 국내펀드, 원화예탁금에 1년 이상 재투자 해야 한다. 해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 후 1년 이상 보유 시 매도 시점에 따라 올해 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해준다.

5월 말까지 RIA(국내시장 복귀계좌) 해외주식 입고·매도 이벤트를 진행하는 삼성증권.

삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 이번 이벤트를 기획했다. 기간 내 RIA 계좌로 해외주식 입고 후 매도 시 리워드를 선착순 1만명에게 지급한다. 삼성증권 계좌의 해외주식을 입고하고 100만원 이상 매도하면 5000원, 1000만원 이상 매도하면 1만5000원을 지급한다. 다른 증권사 계좌의 해외주식을 입고하고 100만원 이상 매도하면 1만원, 1000만원 이상 매도하면 3만원을 지급한다. 삼성증권 계좌와 다른 증권사 계좌에서 같이 입고될 경우, 리워드 조건이 유리한 쪽으로 적용된다.

이번 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하면 된다.

삼성증권 관계자는 “한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서 RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다”고 말했다.