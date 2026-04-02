전쟁 여파가 아이 감기약까지?… 나프타 부족에 귀하신 몸 된 플라스틱 약통

의료용 플라스틱 원료 생산 가동률 50% 수준으로 하락

중동 사태 장기화로 플라스틱 원료 공급에 비상이 걸리면서, 소아과 약국에서 흔히 쓰이는 '50원짜리' 일회용 약통이 품귀 현상을 빚고 있다. 게티이미지뱅크

아이 키우는 가정의 필수품인 ‘일회용 플라스틱 물약통’ 수급에 비상이 걸렸다. 한 달 넘게 이어지는 중동 사태로 석유화학 원재료 공급이 흔들리면서, 소아과 인근 약국마다 약통을 구하지 못해 지급 수량을 제한하는 진풍경이 벌어지고 있다.

2일 오전 서울 구로구 개봉동에 거주하는 김모(42)씨는 딸의 소아과 진료를 마친 뒤 당혹스러운 경험을 했다. 평소 여유 있게 챙겨주던 약국에서 “중동 사태 이후 플라스틱 약통 수급이 어려워져 1개만 드릴 수 있다”는 안내를 받았기 때문이다. 김 씨는 “아이 감기약은 계속 먹여야 하는데 약통이 부족할까 봐 걱정된다”며 “전쟁 여파가 여기까지 미칠 줄은 몰랐다”고 토로했다.

◆ 나프타 가동률 절반 뚝… 현장은 사실상 ‘약통 배급제’

일상의 소중한 소모품인 약통이 귀해진 배경에는 국제 정세 불안에 따른 ‘나프타’ 부족 사태가 있다. 석유화학 제품의 기초 원료인 나프타분해시설(NCC) 가동률이 50% 수준으로 떨어지면서 플라스틱 원료 공급이 사실상 배급제로 운영되는 실정이다.

공급망 붕괴 현상은 의료 현장 최일선에서 더욱 심각하게 나타나고 있다. 소아과 인근 약국들은 약통 지급 수량을 1인당 1개로 엄격히 제한하는 등 고육지책을 내놨다. 평소 50원쯤에 유상으로 추가 구매가 가능했던 곳들조차 당분간 외부 판매를 전면 중단하기로 했다. 약국 내 재고가 바닥을 드러내면서 단골 환자들에게 줄 물량조차 확보하기 어려워진 탓이다.

◆ 제조업체·쇼핑몰도 ‘비명’… 주사기 등 의료용품 전반 확산

제조업계와 온라인 유통 시장의 상황은 더 처참하다. 한 의료용 플라스틱 제조업체 관계자는 “나프타분해시설 가동률이 절반 수준으로 떨어진 상황에서 원료를 배급받듯 가져오고 있다”며 “원료가 턱없이 부족해 공장을 돌려도 주문 물량의 절반도 못 맞추는 실정”이라고 토로했다.

의료소모품 전문 온라인 쇼핑몰들 역시 전날 긴급 공지문을 띄웠다. 국제 정세 불안에 따른 원부자재 가격 상승과 유가 폭등으로 일부 제품의 가격 인상이 불가피하다는 내용이다. 경기도 김포의 한 플라스틱 업체는 원료 수급이 정상화될 때까지 약통 판매를 일시 중단한다고 안내하며 사실상 개별 판매 포기를 선언했다.

중동 사태 장기화로 플라스틱 원료 공급에 비상이 걸리면서, 의료 현장의 필수 소모품인 주사기 등 의료용품 전반이 수급에 어려움을 겪고 있다.게티이미지뱅크

문제는 약통뿐만이 아니다. 약 포장지부터 라텍스 장갑, 주사기 등 의료 필수 소모품 전반이 일제히 영향을 받고 있다. 대학병원 역시 수액 백, 변 봉투, 의료용 가운 등 의료용품 전반에서 공급 불안을 체감하고 있는 것으로 전해졌다.

◆ 정부 수급 점검 회의… 공급망 안정화가 관건

정부는 2일 업종별 석유화학 제품 수급 상황을 점검하는 회의를 열고 대책 마련에 나섰다. 보건 의료와 생활필수품 등 중요 품목 생산에 차질이 없도록 면밀히 대응하겠다는 방침이다.

전문가들은 중동 정세의 불확실성이 큰 만큼 의료 소모품 수급 불안이 장기화될 수 있다고 경고한다. 당분간은 가정 내에서도 일회용 약통을 깨끗이 세척해 재사용하는 등 효율적인 관리가 필요할 전망이다.