이재명 대통령, 전쟁추경 시정연설 [한강로 사진관]

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이재명 대통령이 2일 국회에서 2026년도 제1차 추가경정예산안 시정연설을 했다. 이 대통령 취임 후 세 번째 시정연설이다. 시정연설 전 국회의장 접견실에서 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표, 주호영 국회부의장 등과 사전환담을 나눴다.

이 대통령이 본회의장으로 입장하자 민주당 의원들이 일아너 박수를 치며 이 대통령을 맞이했다. 이 대통령은 연단으로 와 우원식 국회의장에게 허리 숙여 인사했다.

이 대통령은 연설에서 "위기일수록 사회적 약자를 더 두텁게 보호해야 한다는 원칙과, 경제 회생의 골든타임을 놓치지 않겠다는 각오 아래, 총 26조2000억원 규모의 추가경정예산안을 마련했습니다"며 "이번 추경안은 국채를 발행하지 않는 ‘빚 없는 추경’이라는 점을 분명하게 말씀드립니다. 증시·반도체 경기 호황 등에 따른 초과세수 25조2000억원과 기금 자체 재원 1조 원을 활용할 계획"이라고 말했다.

연설은 마친 이 대통령은 이번에는 국민의힘 쪽으로 내려가 여러 의원들과 악수를 나눴고, 민주당 의원들이 이 대통령과 기념촬영을 하기도 했다.

청와대사진기자단