김주양 농업경제대표이사 “시범휴업 기간동안 농산물 수급 안정에 만전 기할 것"

김주양 농업경제대표이사(가운데)가 1일 가락동 농수산물도매시장 농협가락공판장에서 자두 출하 물량과 시장 거래 상황을 점검하고 관계자들과 농산물 수급 현황을 살펴보고 있다. 농협중앙회 제공

농협경제지주 김주양 농업경제대표이사는 지난 1일 가락동 농수산물도매시장(이하 가락시장) 내 농협가락공판장을 찾아 시범휴업에 대비한 현장 점검을 실시했다.

이번 방문은 4일 가락시장의 도매시장 유통 종사자 근로 여건 개선을 위한 시범휴업 시행에 따라 농산물 반입량과 시세 동향을 점검하고 산지 출하 대응 상황을 살피기 위해 마련됐다.

* 2026년 가락시장 휴업 계획 : 6월3일, 7월8일, 10월10일, 11월7일, 12월12일

김주양 농업경제대표이사는 공판장 시설을 점검해 현장 관계자로부터 시범휴업 관련 의견을 듣고, 휴업일 전후 농산물 물량 변화에 따른 수급 대응 방안을 점검했다.

농협가락공판장은 ▲ 정가수의1) 거래 확대 ▲ 산지분산출하2) 안내 ▲ 온라인 도매시장 이용 활성화 등을 통해 휴업에 따른 출하 불편을 줄일 계획이다.

1) 정가수의(定價隨意) : 출하자가 가격 등을 제시, 중도매인과 도매시장법인이 협상·중재하여 실시하는 거래

2) 산지분산출하 : 특정 도매시장으로 물량이 한꺼번에 쏠리는 현상을 막기 위해, 전국 여러 시장으로 물량을 고르게 나누어 보내는 것을 말함

김주양 대표이사는 “시범휴업 기간 동안 산지 농산물 출하 상황을 점검해 수급 관리에 차질이 없도록 하겠다”며 “농협은 가락시장 유통종사자의 근로 여건 개선과 농업인의 안정적인 출하가 함께 이뤄질 수 있는 지속 가능한 유통환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.