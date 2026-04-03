업비트·빗썸 예치금 2.5조 이탈 코인 불황에 증시로 ‘머니 무브’ [코인 브리핑]

‘양자컴퓨터 해킹’도 변수로 부상

국내 1·2위 가상자산 거래소 업비트와 빗썸의 투자자 대기 자금이 1년 만에 2조5000억원가량 감소한 것으로 나타났다. 지난해 말부터 가상자산시장이 침체기에 접어들며 투자자들의 자금이 국내 증시로 이동한 영향으로 분석된다.

업비트. 연합뉴스

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 말 기준 업비트의 이용자 예치금은 5조7833억원으로 전년 말(8조531억원) 대비 28% 감소했다. 빗썸의 이용자 예치금도 지난해 2조351억원으로 전년 말(2조2629억원)보다 10% 감소했다. 국내 가상자산 거래 시장의 90%를 차지하는 두 거래소에서 1년 사이 감소한 예치금만 2조4976억원에 달한다. 앞서 금융정보분석원(FIU)과 금감원이 발표한 ‘2025년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과’에서도 작년 말 기준 국내 가상자산 시가총액은 87조2000억원으로 같은 해 6월 말(95조1000억원) 대비 8% 감소한 것으로 나타났다.



이는 지난해 하반기 국제 무역 갈등 등 불확실성이 커지며 가상자산 가격이 하락세를 보인 탓이다. 가상자산 시장에서 빠진 자금의 상당 부분은 호황기에 접어든 증시로 향했다. 금융투자협회에 따르면 증시 대기 자금인 투자자 예탁금이 2024년 말 54조원에서 지난해 말 87조원으로 증가했다.



가상자산 시장의 전망이 여전히 엇갈리는 가운데 최근 양자컴퓨터라는 기술적 변수까지 등장하며 투자자들의 불안감을 부추기고 있다. 구글은 지난달 31일(현지시간) 비트코인과 이더리움이 양자컴퓨터로 쉽게 해킹될 수 있다는 내용의 백서를 공개했다. 탈취 위험에 놓인 비트코인을 발행 총량(2100만개)의 약 3분의 1인 약 690만개로 추산하며 3년 안에 이 위협이 현실화할 수 있다고 경고했다.



한편 지난 2월 ‘유령코인’ 사태를 일으킨 빗썸의 경영진이 내부통제와 관련해 “효과적으로 설계돼 운영되고 있다고 판단한다”고 밝힌 것으로 나타나 논란이 일고 있다. 이 같은 내용의 2025년 회계연도 사업보고서가 감사와 이사회에 보고된 시점은 사태가 발생한 2월6일이다. 반면 감사와 회계법인은 이후 내부통제의 취약점을 지적하며 경영진과 반대 의견을 냈다.