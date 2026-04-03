구광모 “흔들림 없는 사업 기반 확보해야”

LG엔솔 美 ESS 현장 찾아

취임 후 첫 브라질 방문도

구광모 LG그룹 회장이 미국과 브라질을 잇따라 방문하며 인공지능(AI) 시대의 핵심 기반 시설로 떠오른 ‘에너지’와 거대 신흥 시장인 ‘글로벌 사우스’ 등 미래 성장 전략 점검에 나섰다.



2일 LG그룹에 따르면, 구 회장은 지난달 30일(현지시간) 미국 매사추세츠주에 있는 LG에너지솔루션의 에너지저장장치(ESS) 전문 자회사 ‘버테크’를 찾았다. 버테크는 ESS의 설계와 설치, 유지·보수는 물론 소프트웨어 기반의 운영 관리까지 담당하는 시스템통합(SI) 전문 기업이다.

구광모 LG그룹 회장(오른쪽 두 번째)이 지난달 30일(현지시간) 미국 매사추세츠주 ‘버테크’를 방문해 ‘파우치형 배터리셀’을 살펴보고 있다. LG제공

최근 미국을 중심으로 AI 데이터센터가 빠르게 조성되고, 데이터센터를 24시간 운영하기 위한 전력 수요가 폭증하면서 ESS가 필수 인프라로 자리 잡고 있다. ESS는 단순히 남는 전기를 저장하는 장치를 넘어 전력 부하를 최적화하고 공급 안정성을 확보할 수 있다.



구 회장은 “어떤 외부 환경에도 흔들리지 않는 사업 기반을 확보해야 한다”며 “특히 ESS 배터리 하드웨어 공급을 넘어 고객에게 부가가치가 높은 통합 솔루션 역량을 높여 시장을 선도하는 압도적 지위를 구축해야 한다”고 당부했다.



AI데이터센터와 피지컬AI 등 미래 배터리 수요의 급증이 예상되는 상황에서 하드웨어(배터리)와 소프트웨어(운영 시스템)를 결합해 경쟁력을 확보해야 한다는 게 구 회장의 구상이다.



이에 LG에너지솔루션은 글로벌 ESS 시장의 주류로 부상한 리튬인산철(LFP) 배터리를 적기에 도입한 것은 물론, 북미 현지 거점 5곳을 ESS 생산 라인으로 전환했다. 현재 북미 현지에서 ESS 배터리를 직접 생산해 공급하는 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다.



미국 일정을 마친 구 회장은 2018년 회장 취임 이후 처음 브라질을 찾아 LG전자의 마나우스 생산 법인과 현지 유통 매장 등 중남미 시장 전략을 점검했다. 브라질은 중남미 전체 국내총생산(GDP)의 약 40%를 차지하는 핵심 시장으로 ‘글로벌 사우스’의 거점 국가로 꼽힌다.