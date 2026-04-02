[인사] 감사원 외

감사원 ◆고위감사공무원 나급(국장급) 전보(내정) △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1〃 최현준 △지방행정감사2〃 정의종 △국민제안감사2〃 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 △한국행정연구원 파견 김숙동
BC카드 ◆임원 신규 선임 △커뮤니케이션본부장 상무 김희정 △매입운영본부장 상무 김형준 △상무 윤성목 ◆전보 △경영기획총괄 전무 이찬승 △준법감시그룹장 전무 임표 △매입사업본부장 전무 박복이 △경영기획본부장 상무 조성빈 △경영지원본부장 상무 황성철 △영업본부장 상무 김호정 △카드사업본부장 상무 김민권 △AI데이터본부장 상무 오성수 △페이북본부장 상무 하현남 △IT본부장 상무 박현일 △인프라그룹장 상무 임홍균 △미래전략그룹장 상무 최민석 △정보보호그룹장 상무 강대일 △BCCA소장 상무 정철 △금융사업본부장 심명섭 △신용관리본부장 김영수 △위험관리그룹장 임영만
감사원 ◆고위감사공무원 나급(국장급) 전보(내정) △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1〃 최현준 △지방행정감사2〃 정의종 △국민제안감사2〃 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 △한국행정연구원 파견 김숙동
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