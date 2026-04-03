“핏줄로 시작된 길, 완성은 나의 몫”…77년 역사상 첫 ‘4대 해병’ 탄생

신병 1327기 김준영 이병 ‘눈길’



증조부, 제주서 입대해 6·25 참전

할아버지는 베트남전서 공 세워

부친은 최전방 김포서 조국 지켜

“자부심 속에서 임무 완수할 것”

“4대 해병이라는 자부심 속에서 나 역시 해병대 역사의 한 줄을 쌓는다는 자긍심으로 주어진 임무를 완수하는 ‘무적해병’이 되겠습니다.”

(왼쪽부터) 증조부 故김재찬, 조부 김은일, 부친 김철민, 이병 김준영

2일 경북 포항시 소재 해병대 교육훈련단에서 열린 신병 1327기 1319명의 수료식에서 해병의 상징인 빨간 명찰을 단 김준영 이병의 다짐이다. “핏줄로 시작된 해병으로서의 길이지만, 이 길의 멋진 완성은 나의 몫이라 생각한다”며 다부진 포부도 밝혔다. 해병대 역사상 처음으로 4대(代)에 걸쳐 해병 복무를 선택한 가족이 탄생한 순간이었다. 3대가 해병인 사례는 58가문이 있었으나, 77년 해병대 역사상 4대 해병은 처음이다.

김 이병의 집안은 해병대 창설 초기 시절부터 해병대와 인연을 맺었다. 증조할아버지인 고 김재찬씨(병 3기)는 제주도에서 입대해 6·25전쟁에 참가했다. 인천상륙작전을 비롯한 해병대 주요 전투에서 전공을 세웠다. 할아버지인 김은일씨(병 173기)는 베트남전쟁에 참전했고, 아버지인 김철민씨(병 754기)는 김포에서 복무했다.



6·25전쟁과 베트남전쟁에 참전하고 최전방에서 조국을 지킨 증조할아버지와 할아버지, 아버지 3대가 해병대로 복무한 김 이병의 집안에선 자연스럽게 해병대의 자긍심이 묻어나는 분위기가 만들어졌다. 할아버지와 아버지의 영향을 받으면서 어릴 때부터 ‘안되면 될 때까지’라는 해병대 정신을 이어받은 김 이병은 신병교육대의 고된 훈련을 무사히 마치고 동기들의 축하와 응원 속에서 해병대 최초의 4대 해병으로 거듭났다.

2일 경북 포항 해병대 교육훈련단에서 열린 해병대 신병 1천327기 수료식에서 최초 4대 해병 가족이 된 김준영 이병의 가족들이 기념사진을 촬영하고 있다. 해병대 교육훈련단 제공

해병이 된 손자를 격려하고자 수료식에 참석한 할아버지 은일씨는 “해병대 역사 속에서 우리 4대가 나름의 역할을 해왔다고 생각하니 뿌듯하고 자랑스럽다”며 “손자뿐 아니라 1327기 후배 해병들 모두가 강인한 해병으로 나라를 든든히 지키고 건강히 전역하기를 바란다”고 응원했다. 아버지 철민씨도 “가족의 이름으로 이어온 해병대의 명예를 아들이 이어가게 되어 자부심을 느낀다”라며 “선배 해병들이 그러했듯이 어떤 상황에서도 임무를 완수하는 강인한 해병으로 성장하여 무사히 전역하길 기대한다”고 아들을 격려했다.



이날 김 이병과 함께 수료식에 참석한 신병 1327기 1319명은 지난 2월 23일 입영해 기초군사훈련과 해병대 특성화 훈련을 수행했다. 특히 5주 차인 ‘극기주’ 기간에는 산악전과 각개전투 훈련, 천자봉 고지 정복을 통해 체력과 정신력을 함양했다. 또한 빨간 명찰 수여식을 통해 ‘한 번 해병은 영원한 해병’이라는 해병대의 전통을 이어받았다.