[사설] 김관영·정원오 논란, 정략 뺀 진실 규명이 우선

더불어민주당이 그제 심야에 긴급 최고위원회의를 열고 김관영 전북도지사를 제명했다. 식사 자리에서 돈봉투를 돌리는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 언론에 공개된 데 따른 것이다. 민주당 정원오 서울시장 예비후보는 성동구청장 시절인 2023년 멕시코·미국 출장 도중 멕시코 유명 휴양지 칸쿤에서 2박3일 머문 사실이 알려지며 ‘출장을 빙자한 관광’ 의혹이 불거졌다. 민주당으로선 6·3 지방선거를 앞두고 악재가 터진 셈이다.
김 지사는 회식 도중 술을 마신 참석자들의 요청에 대리기사비 명목으로 총 68만원을 건넸다가 나중에 돌려받았다는 입장이다. 반환이 이뤄졌다고 해서 공직선거법 위반 혐의가 사라지는 것은 아니다. 눈길을 끄는 것은 의혹이 제기된 민주당의 다른 후보자들과 달리 김 지사의 제명 처분은 일사천리로 진행된 점이다. 오죽하면 ‘김 지사 제명 이면에 당내 역학 구도가 작용했다’는 지적까지 나오겠는가. 김 지사가 어제 “당은 저를 광야로 내쳤지만 차분히 길을 찾겠다”고 밝혀 무소속 출마 가능성을 시사한 만큼 파장은 쉽게 가라앉지 않을 듯하다.
정 예비후보 측은 ‘칸쿤은 그냥 경유지였을 뿐’이란 취지로 해명했으나 이 또한 석연치 않다. 당시 일행에 따르면 출장자들은 칸쿤에서 해변을 구경하고 박물관도 관람했다고 한다. 사실이라면 ‘국제 참여민주주의 포럼 참석’이라는 해외 출장의 목적에 비춰 부적절한 행동이 아닐 수 없다. 개혁신당 측이 입수한 송파구의회 의원의 출장 보고서에 칸쿤 관련 언급은 단 한 줄도 없다고 한다. 민주당은 의혹을 처음 제기한 국민의힘 김재섭 의원을 향해 ‘법적 조치’ 운운할 것이 아니라 정 예비후보의 출장 당시 행적부터 조사함이 마땅할 것이다.
무엇보다 여야는 이들 사안을 정략적으로 활용하려는 자세를 버려야 한다. 지방행정 일꾼들을 뽑는 선거가 2개월밖에 안 남았다. 가장 중요한 것은 김 지사와 정 예비후보를 둘러싼 논란의 실체적 진실을 명명백백하게 밝혀 유권자들이 제대로 판단할 수 있게 해야 한다는 점이다. 선거법 위반 혐의가 불거진 김 지사 사건은 경찰의 신속한 수사와 처분이 꼭 필요하다. 정 예비후보는 야당이 요구하는 칸쿤 2박3일의 구체적 활동 내역 등을 유권자 앞에 투명하게 공개하길 바란다.
더불어민주당이 그제 심야에 긴급 최고위원회의를 열고 김관영 전북도지사를 제명했다. 식사 자리에서 돈봉투를 돌리는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 언론에 공개된 데 따른 것이다. 민주당 정원오 서울시장 예비후보는 성동구청장 시절인 2023년 멕시코·미국 출장 도중 멕시코 유명 휴양지 칸쿤에서 2박3일 머문 사실이 알려지며 ‘출장을 빙자한 관광’ 의혹이 불거졌다. 민주당으로선 6·3 지방선거를 앞두고 악재가 터진 셈이다.
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