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변우석 소속사, 악플러 신원 특정에 법적 대응… "선처 없다"

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이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com
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배우 변우석, 이채민 등이 소속된 바로엔터테인먼트가 악플러들을 상대로 법적 대응에 나섰다. 뉴시스
배우 변우석, 이채민 등이 소속된 바로엔터테인먼트가 악플러들을 상대로 법적 대응에 나섰다. 뉴시스

배우 변우석, 이채민 등이 소속된 바로엔터테인먼트가 악플러들을 상대로 법적 대응에 나섰다. 

 

2일 바로엔터테인먼트는 공식 입장문을 통해 “소속 아티스트들을 대상으로 온라인 및 사회관계망서비스(SNS) 상에서 악의적인 비방, 허위사실 유포로 인한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 인신공격 등 위법 행위가 지속적으로 발생하고 있음을 확인했다”고 밝혔다. 

 

소속사 측은 “팬 여러분의 제보 및 자체 모니터링을 통해 아티스트 명예와 권익을 침해한 악성 게시물 및 댓글 작성자들에 대한 증거를 지속적으로 확보하여 법무법인 율촌과 법적 대응을 진행하고 있다”고 밝혔다.

 

그러면서 “관련 사안이 법과 원칙에 따라 엄중한 처벌을 받을 수 있도록 필요한 자료 제출 및 의견 개진 등 제반 절차에 적극 협조하고 있으며, 이에 대한 현재까지의 진행 경과를 안내드린다”고 말했다.

배우 변우석. 바로엔터테인먼트 제공
배우 변우석. 바로엔터테인먼트 제공

소속사 측은 “수사기관은 디시인사이드, 여성시대, 네이트판, 루리웹 등 주요 온라인 커뮤니티 및 SNS 플랫폼을 대상으로 온라인상 게시물 및 댓글 작성자에 대한 식별 절차를 진행했다”고 전했다.

 

“이에 일부 피고소인의 신원이 특정되었고, 해당 사건은 피고소인의 주소지 관할 수사기관으로 이송되어 현재 순차적으로 사실관계 확인 및 조사 절차를 포함한 후속 수사가 진행되고 있다”고 설명했다.

 

또 “온라인 커뮤니티, SNS 및 각종 플랫폼 전반에 걸쳐 아티스트 관련 게시물 및 댓글에 대한 상시 모니터링을 지속하고 있으며, 아티스트를 대상으로 한 비방, 조롱, 명예훼손 등 권익 침해 소지가 있는 게시물에 대해서는 지속적인 모니터링과 채증을 통해 증거를 확보하고 있다”고 덧붙였다.

 

이어 “모든 사안의 결과가 처벌로 이어지지 않을 수 있으나, 지속적인 모니터링을 바탕으로 확인된 위법 행위에 대해서는 대상 인원과 관계없이 끝까지 책임을 물을 수 있도록 예외 없이 강경하게 대응할 방침”이라고 강조했다.

 

한편, 바로엔터테인먼트에는 배우 변우석, 공승연, 이유미, 이채민, 진구 등이 소속돼 있다.

이정문 기자

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