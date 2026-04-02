제주에서 여주까지, 고지원의 질주는 계속된다…더 시에나 오픈 1R 단독 선두

고지원 5언더파 선두 질주

14세 김서아 이글 앞세워 공동 2위

‘제주의 딸’ 고지원이 2026 KLPGA 투어 국내 개막전 첫날 단독 선두에 올랐다.

고지원 더 시에나 오픈 1R. KLPGA

2일 경기도 여주 더 시에나 벨루토 CC(파72)에서 열린 더 시에나 오픈 2026(총상금 10억 원) 1라운드에서 고지원은 보기 없이 버디 5개를 몰아치며 5언더파 단독 선두에 올랐다. 1타 차 공동 2위에는 양효진과 14세 아마추어 김서아가 나란히 자리했다.

이번 대회는 더 시에나 그룹이 단독 주최하는 첫 KLPGA 투어 대회다. 우승 상금 1억 8000만원에 순금 10돈짜리 우승 트로피까지 걸려 있어 첫날부터 치열한 선두 경쟁이 펼쳐졌다.

10번 홀에서 출발한 고지원은 전반에만 4타를 줄였고, 후반에도 보기 없이 1타를 더 줄이며 깔끔한 경기력을 선보였다. 9번 홀(파4)에서는 드라이버 샷을 291야드나 날리며 장타력까지 과시했다.

지난해 8월 고향인 제주에서 열린 제주삼다수 마스터스 우승으로 풀시드를 확보한 고지원은 같은 해 11월 S-OIL 챔피언십까지 제패하며 시즌 2승을 달성했다.

경기 후 “샷이 전반적으로 잘 돼서 찬스가 많았다”며 만족감을 드러냈다.

비시즌 동안 미국 팜스프링스에서 전지훈련을 소화하며 어프로치 보완에 집중했다는 고지원은 “큰 목표보다 한 라운드, 한 경기씩 집중하는 것이 목표”라고 말했다.

김서아 더 시에나 오픈. KLPGA

공동 2위에 오른 14세 아마추어 김서아도 눈길을 끌었다. 전반에 보기만 3개로 불안하게 출발했지만 후반 5~8번 홀에서 버디-버디-버디-이글 행진을 벌이며 단숨에 만회했다.

특히 8번 홀(파5)에서는 두 번째 샷을 3번 우드로 그린에 올린 뒤 이글 퍼트를 성공시키며 갤러리의 탄성을 자아냈다.

김서아는 롤모델을 묻자 “로리 매킬로이와 넬리 코다를 좋아한다”고 답했다. 현재는 쇼트게임 보완에 집중하며 한 단계 더 도약을 준비하고 있다.

임진영 더 시에나 오픈. KLPGA

태국에서 열린 시즌 개막전(리쥬란 챔피언십) 우승자 임진영은 2언더파 공동 14위로 2개 대회 연속 우승을 향한 순항을 이어갔다.

올 시즌 엡손투어 재기를 앞두고 초청 선수로 출전한 박성현도 공동 14위로 첫날을 마쳤다.

송지아 더 시에나 오픈. KLPGA

2002 월드컵 4강 주역 송종국의 딸로 주목받은 송지아는 추천 선수로 출발해 1오버파 공동 48위를 기록했다. 지난해 정회원 자격을 획득한 송지아에게는 첫 정규 투어 경험이다.​​​​​​​​​​​​​​​​