[포토] 파라다이스 호텔 부산, 뷰오리와 협업 러닝 이벤트

러닝 이벤트 참가자들이 파라다이스 호텔 부산 야외 가든에서 준비 운동을 마친 후 해운대 해변가와 벚꽃이 핀 달맞이길을 따라 뛰고 있다.

러닝 이벤트 참가자들이 파라다이스 호텔 부산 야외 가든에서 준비 운동을 마친 후 해운대 해변가와 벚꽃이 핀 달맞이길을 따라 뛰고 있다.

부산 해운대 파라다이스 호텔 부산이 2일 프리미엄 퍼포먼스 브랜드 ‘뷰오리(VUORI)’와 협업해 소셜 웰니스 프로그램 ‘호텔 부산 X 선라이즈 바이탈리티 러닝 이벤트’를 진행했다. 파라다이스는 최근 웰니스를 '회복 경험'으로 설계 영역을 확장하고 사업장별 차별화 전략을 본격화하고 있다고 밝혔다.