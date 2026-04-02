민형배 ‘역선택 유도’ 고발당해…강기정 측 “조직적 정치공작” [6·3의 선택]

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 과정에서 단일화 여론조사를 둘러싼 ‘역선택 유도’ 논란이 불거지며 경찰 고발로까지 번졌다. 본경선을 앞두고 경선 판세에 미칠 영향에 지역 정치권의 관심이 집중되고 있다.

신정훈 후보와 단일화한 강기정 전 경선 후보 측은 2일 민형배 후보 측을 상대로 “단일화 과정에서 역선택을 조직적으로 유도했다”며 광주경찰청에 고발장을 제출했다.

강기정 측, 민형배 후 보고발장 제출. 연합뉴스

강 전 후보 측은 이날 보도자료를 통해 “민 후보 측이 조직적으로 여론조사에 개입하고 정치 공작을 펼쳤다”고 주장했다.

캠프 측은 “민형배 후보 측 관계자 및 지지자들이 온라인 단체 대화방 등을 통해 단일화 여론조사 참여를 독려하고 특정 후보 선택을 유도하는 메시지를 공유한 정황이 드러났다”며 “일부 사례에서는 응답 결과를 캡처해 인증하도록 요구하는 등 조직적으로 관리된 정황도 확인됐다”고 밝혔다.

이어 “이는 여론조사를 왜곡해 단일화 경선 결과에 영향을 미치려는 의도적 개입”이라며 “공정한 경쟁 질서를 훼손하고 유권자의 의사를 왜곡하는 중대한 사안으로, 명백한 정치 공작”이라고 규정했다.

강 전 후보 측은 또 “단순 참여자를 넘어 기획·지시·조직 운영 등 전 과정에 관여한 모든 관련자를 끝까지 추적해 책임을 물을 것”이라며 “추가 증거 확보에 따라 고발 범위를 확대할 방침”이라고 밝혔다.

이에 대해 민 후보 측은 의혹을 전면 부인하며 반발했다. 민 후보 측은 “일부 지지자나 캠프 참여자가 개인적으로 신정훈 후보 관련 카드뉴스를 공유한 것으로 파악됐다”며 “해당 사실을 인지한 지난달 28일 ‘단일화 과정에 민형배 지지운동을 하는 분들은 일절 관여해서는 안 된다’는 공지를 각 단체 대화방에 전달했다”고 반박했다. 이어 “조직적 개입이나 지시가 있었다는 주장은 사실과 다르다”는 입장을 강조했다.

하지만 지역 정치권에서는 이번 고발 사안이 단순 공방을 넘어 수사로 이어질 경우 경선 정당성과 판세에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 한 정치권 관계자는 “여론조사 개입 여부는 경선의 공정성과 직결되는 문제”라며 “수사 결과에 따라 후보 간 유불리가 크게 갈릴 수 있다”고 말했다.