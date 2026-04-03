끊어지고 늘어진 ‘거미줄 전선’ 재정비

강북, 29억 투입 5개 구역 정리

서울 강북구가 보행 안전 확보와 쾌적한 도시 미관 조성을 위해 이달부터 10월까지 29억5000만원 규모의 ‘공중케이블 정비사업’을 추진한다. 2일 구에 따르면 공중케이블 정비사업은 주택가 골목길 전신주 등에 무질서하게 얽혀 있거나 늘어지고 끊어진 전력선, 통신선 등 불량 공중선을 철거하고 정리하는 사업이다.



구는 과학기술정보통신부, 방송통신사업자 및 한국전력공사와 긴밀한 협력 체계를 구축해 매년 정비사업을 추진하고 있다. 지난해 강북청소년문화정보도서관과 수유3동 주민센터 일대 등 5개 구역의 정비를 완료한 데 이어 올해는 수유사거리 주변(미아동·인수동), 빨래골 어린이공원 주변(수유1동) 등 5개 구역을 대상으로 집중 정비에 나선다. 아울러 전신주와 건물 사이에 복잡하게 얽힌 인입선을 하나의 공용선으로 깔끔하게 정리하는 ‘인입선 공용화 사업’을 병행해 도시 미관 개선 효과를 극대화할 계획이다.