"미국인들 이란전 지지 여론 34%…개전 초기보다 7%p 하락"

"최고사령관으로서 트럼프 지지 33%…1월 베네수 작전 직후보다 8%p↓"

"지상군 투입에 반대 68%…2천억불 이란전 자금 의회 승인엔 반대 71%"

한 달 넘게 이어지고 있는 이란전에 대한 미국 국민들의 지지 여론이 개전 초기보다 7%포인트(p) 하락한 34%로 나타났다는 여론조사 결과가 나왔다.



미 CNN 방송이 여론조사 업체 SSRS와 지난달 26∼30일(현지시간) 성인 1천201명을 대상으로 조사(표본오차 ±3.2%p)해 2일 공개한 결과에 따르면 미국의 이란에 대한 군사 작전 결정을 지지한다는 응답은 34%로 나타났다.



이는 개전 직후 조사(2월 28일∼3월 1일 실시) 때의 지지 응답(41%)보다 7%p 하락한 것이다.



반면 반대한다는 응답은 66%로 조사됐다.



특히 '강력히 반대한다'는 응답은 43%로, 이전 조사보다 12%p 상승했다.



도널드 트럼프 대통령이 이란 사태 해결을 위해 명확한 계획을 갖고 있다고 보느냐는 질문에 응답자의 67%가 '그렇지 않다'고 답했으며, '그렇다'는 답변은 33%에 그쳤다.



이란전이 미국인의 희생과 정부의 재정적 부담을 감수할 가치가 있는지에 대한 질문에 '그렇다'고 답한 응답자는 29%였고, '그렇지 않다'는 응답은 70%에 달했다.



최고사령관으로서 트럼프 대통령의 역할을 지지한다고 밝힌 응답자는 33%였다.



이는 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전 직후인 1월 해당 작전에 대한 조사 때의 지지응답보다 8%p 낮은 수치다.



이란전 자금 조달을 위해 의회가 2천억 달러의 지출을 승인하는 것에 대해선 응답자의 71%가 반대한다고 답했다.



이란으로의 지상군 투입과 관련해선 응답자의 68%가 반대 의사를 밝혔다.



이란전에 대한 의견은 지지 정당에 따라 크게 갈리는 것으로 조사됐다.



민주당원의 94%와 무당파의 74%가 이란전에 반대하는 반면, 공화당원 중에서는 28%만이 반대하는 것으로 나타났다.



트럼프 대통령은 전날 대국민 연설을 통해 이란전에서 "핵심 전략적 목표들이 완수 단계에 가까워지고 있다"며 "앞으로 2∼3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것"이라고 밝혔다.

<연합>