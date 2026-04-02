경찰, '독감 사망 교사 사직서 위조' 의혹 유치원 압수수색

경기 부천의 한 사립유치원 교사가 독감으로 고열에 시달리면서도 계속 출근하다가 사망한 것과 관련해 경찰이 해당 유치원을 상대로 강제 수사에 착수했다.
부천 원미경찰서는 숨진 20대 유치원 교사 A씨가 다닌 부천의 사립유치원을 압수수색했다고 2일 밝혔다.
경찰은 유치원에서 A씨의 근무 기록부 등 관련 서류를 확보한 것으로 알려졌다.
경찰은 압수수색에 앞서 이 유치원의 원장 B씨 등 유치원 관계자를 사문서 위조·행사 혐의로 불구속 입건했다.
또 압수한 자료 등을 분석하고 B씨 등을 불러 조사할 예정이다.
경찰 관계자는 "압수수색을 한 사실은 있으나 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.
앞서 A씨의 유족은 지난 2월 10일 자로 작성된 A씨의 사직서가 위조됐다는 의혹을 제기했으며, 부천교육지원청은 경찰에 이 유치원의 수사를 의뢰했다.
A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했고, 이후 증상이 악화해 중환자실에서 치료를 받다가 지난 2월 14일 숨졌다.
<연합>