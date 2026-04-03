냄새 멀쩡했는데… 남은 치킨 2시간 넘기면 이미 ‘식중독균’ 온상

버릴까 망설인 한 끼, 이미 위험 구간일 수 있다

냄새·색으로는 못 걸러…겉 멀쩡해도 속은 달라진다

‘2시간·3일·24시간’만 지키면 위험 크게 줄어든다

오전 7시, 주방 식탁 위. 어젯밤 치킨 상자를 열던 손이 잠시 멈춘다. 냄새는 멀쩡했다. 튀김옷도 여전히 바삭해 보인다. 괜찮겠지 싶지만, 이미 2시간이 넘은 순간부터 상황은 달라졌을 가능성이 크다. 겉으로는 멀쩡해 보여도, 그 안에서는 식중독균이 빠르게 늘어나고 있을 수 있다.

멀쩡해 보이는 음식도 실온 2시간을 넘기면 내부에서는 세균이 빠르게 늘어날 수 있다. 게티이미지.

3일 식품의약품안전처에 따르면 식중독 환자는 7600명 수준(2024년 기준)이다. 특히 전체 환자의 약 절반이 7~9월에 집중된다. 기온과 습도가 동시에 높아지는 환경에서는 실온에 놓인 음식에서 세균이 빠르게 증식할 조건이 만들어진다.

◆피자부터 시작되는 ‘2시간 기준’

갓 배달된 피자는 따뜻하고 안전해 보인다. 하지만 상자 뚜껑을 여는 순간부터 실온과 접촉하며 세균 증식이 시작된다. 식품의약품안전처와 식품안전 가이드라인에서 공통적으로 제시하는 기준은 ‘2시간’이다.

조리된 음식은 2시간 이내 냉장 보관하는 것이 기본이다. 이 시간을 넘기면 음식은 세균이 빠르게 늘어나는 온도 구간(약 4~60도), 이른바 ‘위험 온도대’에 놓이게 된다. 특히 피자에 들어간 치즈와 육류는 수분과 영양분이 풍부해 세균 증식 속도가 더 빨라질 수 있다.

냉장 보관을 하더라도 안심할 수는 없다. 남은 음식은 가급적 1~2일 내 섭취하는 것이 권장된다.

◆치킨은 더 까다롭다

치킨은 보관 조건이 더 까다롭다. 닭고기는 수분과 단백질 함량이 높고 산성도가 낮아 세균이 번식하기 쉬운 환경을 갖는다.

문제는 겉으로는 멀쩡해 보인다는 점이다. 실제 식중독 사례에서도 ‘먹기 전까지 이상을 느끼지 못했다’는 진술이 반복된다. 감각만으로는 안전 여부를 판단하기 어렵다는 의미다.

치킨은 2시간 내 냉장 보관하고, 늦어도 3일 이내 섭취하는 것이 권장된다. 다시 먹을 때는 중심부까지 충분히 가열해야 하며, 조금이라도 상태가 의심되면 과감히 버리는 것이 안전하다.

◆볶음밥에 숨은 ‘열 저항성 위험’

밥류도 예외가 아니다. 볶음밥이나 리조또에는 바실루스 세레우스(Bacillus cereus) 균이 존재할 수 있다. 이 균은 열에도 일부 살아남는 포자 형태로 존재하다가, 실온에서 다시 활성화될 수 있다.

문제는 이 과정에서 생성되는 독소다. 일부 독소는 재가열로도 제거되지 않을 수 있어, 한 번 상온에 오래 둔 밥은 그대로 섭취하지 않는 것이 안전하다. 밥은 식힌 뒤 바로 냉장 보관하고, 가급적 24시간 이내 섭취하는 것이 권장된다.

냄새와 색으로는 구분되지 않는다. 결국 기준은 ‘시간’이다. 게티이미지

음식이 아깝다는 생각과 “괜찮겠지”라는 판단은 누구나 한 번쯤 해본다. 하지만 세균 증식은 눈에 보이지 않는 상태에서 빠르게 진행된다.

2시간은 냉장 보관의 기준선이다. 3일은 육류 섭취의 마지노선이다. 24시간은 밥류의 안전 기한이다. 이 기준만 지켜도 식중독 위험은 크게 낮아질 수 있다. 지금 냉장고를 열어, 2시간을 넘긴 음식부터 확인해야 한다.