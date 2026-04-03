'성폭행 제자 옹호논란' 데 제르비 토트넘 감독, 과거 발언 사과

성폭행 의혹 등으로 논란을 빚은 제자를 옹호하는 듯한 발언으로 구설에 올랐던 로베르토 데 제르비 신임 토트넘 감독이 부임과 동시에 과거 자신의 발언에 고개를 숙였다.



데 제르비 감독은 3일(한국시간) 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 구단 홈페이지를 통해 공개된 인터뷰에서 "나의 발언으로 상처받은 모든 분께 사과드린다"며 "여성이나 타인에 대한 폭력을 결코 가볍게 여기려던 의도가 아니었다"고 밝혔다.

로베르토 데 제르비 신임 토트넘 감독. 로이터통신=연합뉴스

앞서 데 제르비 감독은 마르세유 사령탑 시절, 과거 성폭행 및 폭행 혐의로 기소됐던 메이슨 그린우드를 영입하며 "그는 좋은 청년이며, 발생한 일에 대해 가혹한 대가를 치렀다"고 언급해 거센 비판을 받았다.



특히 피해자를 외면하고 가해자를 두둔했다는 점에서 토트넘 일부 팬들은 그의 감독 선임을 강력히 반대해왔다.



이에 대해 데 제르비 감독은 "나는 항상 보호가 필요한 이들의 편에 서 왔고, 위험에 처한 이들을 위해 싸워왔다"며 "나에게도 딸이 있는 만큼 이런 문제에 매우 민감하다"고 해명했다.



이어 "시간이 지나면 팬들도 나를 더 잘 알게 될 것이며, 당시 내가 특정 입장을 취하려 했던 것이 아님을 이해해줄 것이라 믿는다"고 덧붙였다.



논란의 중심에 선 그린우드는 맨체스터 유나이티드 시절 잉글랜드 최고의 유망주로 꼽혔으나 2022년 강간 미수와 폭행 등의 혐의로 기소돼 선수 생명의 위기를 맞았던 인물이다.



2023년 주요 증인의 협조 거부 등으로 공소가 취소되며 처벌은 면했으나 비난 여론 속에 맨유를 떠나야 했다.



한편 EPL 강등권인 18위와 단 1점 차인 리그 17위로 추락한 토트넘은 지난달 29일 이고르 투도르 임시 감독을 경질하고 데 제르비 감독에게 지휘봉을 맡겼다.



2016년 9월 세리에A 팔레르모에서 지도자 생활을 시작한 데 제르비 감독은 사수올로(이탈리아), 브라이턴 앤드 호브 앨비언(잉글랜드) 등을 거치며 전술적 역량을 인정받았다.



2024년 6월 마르세유 부임 후 첫 시즌(2024-2025)에 리그1 준우승을 이끌기도 했으나 올해 2월 성적 부진 등의 이유로 경질된 바 있다.

<연합>