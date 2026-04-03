김영환·이범석 ‘기사회생’…박덕흠 국힘 공관위원장 ‘원점’ 택했다

국힘 공관위, 김영환·이범석 컷오프 철회

출마 거부자들 참여는 미지수

혼란을 빚었던 국민의힘 충북 지역 공천 방정식이 결국 ‘원점’으로 돌아왔다.

박덕흠 극민의힘 공천관리위원장은 2일 김영환 충북도지사와 이범석 청주시장의 공천 배제(컷오프) 철회를 발표했다. 충북 지역 공천 혼란을 수습하기 위해서다.

김영환 충북도지사. 충북도 제공

박 위원장은 이날 "충북도지사 경선은 최초 등록 시점으로 돌아가 진행할 예정"이라고 못 박았다. 이에 따라 '공천 배제(컷오프) 무효' 가처분 신청으로 당을 압박했던 김 지사는 일단 본선 무대에 설 기회를 다시 얻게 됐다.

경선 방식은 '토너먼트'다. 최초 신청자인 조길형 전 충주시장, 윤갑근 변호사, 윤희근 전 경찰청장이 예비경선을 치른 뒤 1위 후보가 김 지사와 최종 결선을 치르는 방식이다. 반면 뒤늦게 뛰어들었던 김수민 전 충북도 정무부지사는 경선 대상에서 제외되는 것으로 전해졌다.

이범석 청주시장. 청주시 제공

이범석 청주시장 역시 재심이 인용되며 기사회생했다. 이 시장은 서승우 전 행정부지사, 손인석 전 정무특보, 이욱희 전 도의원 간 예비경선 승자와 일대일 결선을 치르게 된다.

당사자들은 즉각 환영의 뜻을 밝혔다. 김 지사는 "올바른 결정을 내려준 공관위에 감사한다"며 본선 승리를 다짐했고, 이 시장 또한 "시민의 응원을 무겁게 받들어 승리로 보답하겠다"고 고개를 숙였다.

기존 출마를 거부했던 후보들의 참여는 미지수다. 조 전 시장 “기존 입장에 변화가 없다”며 경선 참여에 부정적인 입장이다. 또 윤 전 청장은 “상황을 지켜보겠다”는 입장인 것으로 전해졌다. 윤 변호사는 경선 완주를 시사하고 있다.