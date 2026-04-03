우즈, 약물 운전 혐의 체포 당시 영상 공개 "대통령과 통화했다"

'골프 황제' 타이거 우즈(미국)가 약물 운전 혐의로 체포될 당시 경찰관에게 "방금 대통령과 통화했다"고 말하는 영상이 공개됐다.



AP 통신은 3일 "우즈의 체포 당시 경찰관 보디캠 영상이 공개됐다"며 영상 주요 내용을 보도했다.

우즈(가운데)의 체포 당시 영상 공개. AP=연합뉴스

우즈는 지난달 말 미국 플로리다주 자택 인근에서 차량이 전복되는 교통사고를 냈다.



음주 측정에서는 음성 반응이 나온 가운데 우즈는 소변 검사를 거부했다. 약물에 취한 상태에서 운전하다가 사고를 냈을 가능성이 크다.



보석으로 풀려난 우즈는 지난 1일 "앞으로 활동을 중단하고 치료에 집중하겠다"고 밝혔다.



AP 통신은 "통화 내용이 영상에 모두 담기지는 않았으나 우즈는 경찰관이 다가오자 '정말 감사합니다'라고 말하며 전화를 끊었다"며 "다만 우즈가 언급한 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령인지는 확실치 않다"고 전했다.



우즈는 트럼프 대통령의 전 며느리인 버네사와 교제 중인 것으로 알려졌다.



트럼프 대통령은 우즈가 체포된 이후 "우즈는 나와 가까운 사이"라며 "훌륭한 사람이지만 지금 어려움을 겪는 것 같아 안타깝다"고 말했다.



보디캠 영상에는 우즈가 수갑을 찬 모습과 경찰차 뒷좌석에서 우즈가 딸꾹질하고 하품을 하며 조는 모습도 공개됐다.



또 우즈의 주머니에서 알약 2알을 경찰이 찾아내는 모습도 나왔으며 우즈는 "진통제"라고 해명했다.



우즈는 "휴대전화를 보며 라디오 채널을 바꾸고 있었다"며 "그런데 갑자기 '쾅' 소리가 났다"고 경찰관들에게 사고 상황을 설명했다.

<연합>