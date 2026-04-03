[속보] ‘현금 제공 논란’ 김관영 전북지사, 민주당 제명 불복 가처분 신청

“대리비 명목, 성실히 소명할 것”…당에는 청년 당원 선처 호소

2025년 11월30일 전북 전주시 완산구 한 음식점에서 김관영 전북도지사가 함께 식사한 청년들에게 현금을 건네고 있는 모습. 연합뉴스

현금 제공 논란으로 더불어민주당에서 전격 제명된 김관영 전북도지사가 당의 결정에 불복해 법원에 효력정지 가처분 신청을 냈다.

김 지사는 3일 자신의 페이스북을 통해 “어제(2일) 서울남부지방법원에 ‘제명처분 효력정지 가처분 신청’을 접수했다”며 “사랑하는 민주당에 남기 위한 마지막 몸부림”이라고 밝혔다.

김 지사는 지난해 11월 전북 전주의 한 음식점에서 지역 시·도 의원들과 청년 당원들에게 현금을 건넨 의혹을 받고 있다. 해당 장면이 담긴 식당 CCTV 영상이 공개되자 민주당 지도부는 지난 1일 밤 긴급 최고위원회의를 열어 김 지사에 대한 비상징계 제명을 의결했다.

지난 4월1일 김관영 전북도지사가 도청에서 취재진에게 대리운전 비용 제공 의혹에 대해 밝히고 있다. 연합뉴스

이에 대해 김 지사는 해당 현금이 ‘대리운전 비용’이었다는 입장이다. 그는 “신중하지 못했던 순간의 처신에 대해 깊이 성찰하고 있다”면서도 “음주운전을 걱정해 대리기사비를 줬던 것이며, 문제를 인지하고 곧장 되돌려 받았다”고 해명했다.

김 지사는 특히 함께 자리에 있던 청년들에 대한 선처를 당에 간곡히 부탁했다. 그는 “68만원 제명에 이어 2만원, 5만원을 받은 청년들까지 문책을 검토하는 것은 너무하다”며 “그 책임은 모두 제가 짊어지고 법원에서 성실히 소명하겠다”고 강조했다.

마지막으로 김 지사는 “사법부의 판단을 기다리겠다”며 “가처분이 인용되어 민주당에 돌아갈 수 있기를 간절히 기도한다. 어떤 어려움 속에서도 전북지사로서의 책무를 다하겠다”고 덧붙였다.