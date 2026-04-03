100일 딸 둔 다둥이 아빠…장기기증으로 7명 살리고 하늘로

인체 조직도 함께 기증…아내 “아이들 잘 키울 테니 지켜봐줘”

갓 100일이 지난 딸을 포함해 3명의 자녀를 둔 30대 다둥이 아빠가 뇌사 장기기증으로 7명을 살리고 하늘로 떠났다.

기증자 김겸 씨. 한국장기조직기증원 제공

2일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 20일 인제대 일산백병원에서 김겸(38세) 씨가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장·안구를 기증했다. 김 씨는 피부, 뼈, 연골, 혈관 등 인체조직도 함께 기증해 환자 100여명의 장애 회복에 도움을 줬다.

기증원에 따르면 고인은 지난달 13일 교회 예배 중 베이스를 연주하다 갑작스레 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못했다.

가족들은 김 씨가 2007년 이미 장기기증 희망을 등록한 점을 떠올려 기증에 동의했다.

경기 고양시에서 2남 중 장남으로 태어난 김 씨는 평소 밝고 유쾌한 성격으로 주변 사람을 챙겨주기를 좋아하는 따뜻한 사람이었다고 한다.

모태신앙으로 어릴 때부터 목사를 꿈꾸며 신학대학에 들어간 고인은 물류업체에 취업한 뒤에도 신앙생활을 이어온 것으로 알려졌다.

교회에서 만난 아내 손주희 씨와 사이에서 3명의 자녀를 둔 고인은 퇴근 후 9살, 7살, 100일이 된 자녀와 함께 가정에서 시간을 보내온 듬직한 가장이었다.

그는 회사 일을 마치면 9살, 7살, 100일이 된 자녀와 함께 시간을 보냈고, 주말에는 교회에서 찬양팀과 주일학교 교사로 활동했다.

아내 손 씨는“하늘나라에서 잘 지내고 있지? 나는 당신이 하나님 품에서 가장 행복하고 평안하게 있을 거라고 믿어. 그리고 라엘이, 요엘이, 희엘이에게 아빠는 정말 복되고 좋은 사람이라고 이야기해 주고 있어. 여보 몫까지 더 사랑하고 잘 키울 테니 하늘에서 잘 지켜봐 줘”라고 마지막 인사를 전했다.