전쟁발 물류 비상…"아마존도 판매자에 할증료"

3.5% 비용 추가 부과

"소비자가격 인상될 수도"

세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 이란 전쟁이 촉발한 고유가 여파로 자사 플랫폼에 입점한 판매자에게 이번 달 중순부터 3.5%의 유류·물류 할증료를 부과한다고 미국 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 방송이 2일(현지시간) 보도했다.

사진=로이터연합뉴스

WSJ 등에 따르면 아마존은 이날 자사의 물류 대행 서비스인 '풀필먼트 바이 아마존'(FBA)을 이용하는 미국·캐나다 지역 판매자들에게 통지문을 보내 17일부터 해당 할증료를 적용한다고 전했다.



아마존은 통지문에서 "전반적 물류비용이 상승해 비용 인상분을 내부적으로 흡수해왔다"며 "고유가 상황이 지속됨에 따라 실제 비용 증가분의 일부를 보전하고자 임시 할증료를 도입하게 됐다"고 밝혔다.



아마존의 다른 물류 대행 서비스인 '바이위드프라임'과 '멀티채널 풀필먼트'(MCF·아마존 외 다른 플랫폼 주문까지 배송하는 서비스)를 이용하는 판매자는 다음 달 2일부터 이 할증료가 적용된다.



WSJ은 이번 할증료가 최종 소비자 가격의 인상으로 이어질 수 있다고 짚었다. 비용 증가 부담을 판매가에 얼마나 반영할지는 각 판매자의 판단에 달렸다.



할증료는 판매 가격이 아닌 물류 서비스 수수료를 기준으로 정한다. 제품의 크기와 무게에 따라 달라지지만, FBA 출고 물량 기준으로는 개당 평균 17센트(약 260원)가 부과될 것이라고 아마존은 설명했다.



회사 측은 "다른 주요 물류 업체들이 적용하는 가격과 비교할 때 이번 할증료는 유의미하게 금액이 적다"고 덧붙였다.



앞서 UPS와 페덱스는 치솟는 유가를 반영하고자 유류 할증료를 인상했다. 공공 서비스인 미국 우체국(USPS)도 지난주 기관 역사상 최초로 할증료를 도입해 오는 26일부터 내년 1월 17일까지 소포마다 8%의 추가 요금을 부과키로 했다.



아마존은 언제까지 이 할증료를 적용할지에 대해서는 밝히지 않았다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 1일 대국민 연설에서 이란에 대한 강력 타격을 예고하면서 국제 유가는 종전 기대감이 꺾인 여파로 가파르게 오르고 있다.



2일 종가 기준 국제 유가의 기준점 역할을 하는 브렌트유 선물은 배럴당 109.03달러로 전장 대비 7.8% 치솟았다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 이날 111.54달러를 기록해 11.4% 급등했다.

<연합>