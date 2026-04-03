'그저 성장통인 줄 알았는데'…희귀병 징조 찾아낸 英 엄마

영국 3세 아이 다리 통증 호소했지만 '성장통' 오진

18개월간 정밀검사 끝에 희귀 질환 진단

단순한 성장통으로 여겼던 3살 아기의 증상이 관절염의 징조였다는 사연이 전해졌다.

최근 영국 더미러, 데일리 레코드 등에 따르면 스카일러 스미스(3)는 2024년 초부터 다리 통증을 호소했지만 초기에는 '성장통'으로 진단받았다. 당시 어머니 일레인-마리 텔퍼(31)는 아이를 데리고 병원을 찾았으나 의료진으로부터 "걱정할 필요 없다"는 설명을 들었다. 그러나 이후에도 절뚝거리며 걷거나, 통증으로 밤에 깨는 등 증상은 계속됐다.

단순한 성장통으로 여겼던 3살 아기의 증상이 관절염의 징조였다는 사연이 전해졌다. 일레인-마리 텔퍼 틱톡 캡처

스카일러는 18개월 동안 초음파 검사 3차례, 엑스레이, MRI 2차례, 수차례 혈액 검사와 스테로이드 관절 주사를 받았다. 그 끝에 결국 의료진은 소아 특발성 관절염(JIA), 호파 지방패드 탈출증(HFP), 방아쇠 엄지손가락 증후군을 진단했다. 무릎에 있는 혹의 원인을 찾는 과정에서 다른 질환도 함께 발견된 것이다.

JIA는 약 1600명 중 1명꼴로 발생하는 희귀 질환으로, 완치가 어려운 것으로 알려져 있다. 스카일러는 현재도 통증을 겪고 있으며 치료 과정에서 야간 통증, 복통, 식욕 저하, 메스꺼움 등 부작용에 시달리고 있다.

어머니 텔퍼는 "진단받고 나서야 그동안의 불확실함에서 벗어날 수 있었다"며 "아이의 통증을 보여주기 위해 직접 영상을 보여주며 계속 문제를 제기해야 했던 과정이 매우 힘들었다"고 털어놨다. 이어 "의심이 들면 계속 확인해야 한다"고 강조했다.

현재 스카일러는 매주 메토트렉세이트(MTX) 등 약물 주사를 맞으며 치료를 이어가고 있다. 주사 전에는 구토 억제제를, 이후에는 엽산 보충제를 함께 복용하고 있으며, 치료 기간과 회복 가능성은 아직 불확실한 상태다.

<뉴시스>