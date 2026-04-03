전국 최대 7조5600억 집행…경기교육청, 매니페스토 평가 2년 연속 최고

임태희 교육감, 공약 이행률 99.9%…SA 등급 받아

“공약은 도민, 경기가족교육과 신뢰 통해 맺은 약속”

민선 8기 4년 차를 맞은 경기도교육청이 한국매니페스토실천본부가 실시한 ‘2026 전국 교육감 공약이행 및 정보공개 평가’에서 지난해에 이어 2년 연속 최고 등급(SA·93점 이상)을 획득했다. 민선 8기의 운영 기간은 2022년 7월1일부터 오는 6월30일까지다.

임태희 경기도교육감. 경기도교육청 제공

2일 경기도교육청에 따르면 도교육청은 8대 정책 분야 65개 공약과제 중 64개 과제를 완료해 지난해 말 기준 임기 내 이행률 99.9%를 기록했다.

이번 평가는 전국 17개 시도교육청을 대상으로 공약이행 완료와 지난해 목표 달성, 주민 소통, 웹 소통, 공약 일치도의 5개 분야에서 이뤄졌다.

SA등급을 받은 교육청은 경기 외에 대구·인천·광주·대전·울산·충북·충남·제주 등 모두 9곳이었다. 다만, 세종교육청은 교육감 대행 체제, 전북교육청은 교육감 공석으로 최종 평가에서 제외됐다. 전국 교육감들의 공약은 78.85%가 완료된 것으로 나타났다.

경기도교육청은 집행 규모에서도 7조5629억2200만원으로 가장 컸다. 충남·강원·경북·인천교육청이 뒤를 이었다. 경기도교육청은 재정 집행률에선 70.47%로 평균 수준에 머물렀다.

임태희 교육감은 “공약은 도민, 경기가족교육과 신뢰를 바탕으로 맺은 약속”이라며 “앞으로도 책임 있는 정책 추진과 소통에 힘쓰며 공약 완수에 최선을 다하겠다”고 말했다.