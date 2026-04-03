韓·佛 수교 140주년 맞아 성대한 환영식… 전통의장단·취타대 호위 등 최고 예우

프랑스 국기 색상 넥타이 맨 李 대통령

마크롱 대통령 포옹하고 팔 감싸며 친근감 표시

靑 대정원서 육·해·공군과 전통의장단 사열

이재명 대통령은 3일 국빈방한 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 공식환영식 및 정상회담 등 정상외교 일정을 이어갔다. 마크롱 대통령 부부의 이번 방한이 한·불 수교 140주년을 맞아 이뤄진 만큼 청와대는 최고 예우로 환영의 뜻을 전했다. 이재명정부 출범 후 유럽 정상의 국빈방한은 이번이 처음이다.

이재명 대통령이 3일 청와대에서 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 공식 환영식장으로 향하고 있다. 연합뉴스

이날 오전 청와대 대정원에서 열린 공식환영식에서 마크롱 대통령 부부는 전통의장대 및 취타대의 호위를 받으며 입장했다. 프랑스의 국기를 상징하는 붉은색과 흰색, 파란색이 들어간 넥타이를 맨 이 대통령과 흰 원피스를 입은 김혜경 여사는 마크롱 대통령 부부를 차량 앞에서 맞이했다. 이 대통령은 차량에서 내린 마크롱 대통령과 가볍게 포옹한 뒤 악수를 나눴고 김 여사와 브리지트 여사도 악수하며 반갑게 인사를 나눴다. 두 정상은 서로의 팔을 감싸며 친근함을 드러내기도 했다. 두 정상은 국빈 전통 기수단을 통과해 이동한 뒤 의장대의 사열을 받았다. 육군·해군·공군 의장대와 전통의장대가 차례로 도열해 이 대통령과 마크롱 대통령에게 사열했다. 취타대가 아리랑을 연주하는 동안 어린이 환영단이 양국 국기를 흔들며 환영의 뜻을 표했다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 3일 청와대에서 열린 국빈 방한 공식 환영식에서 어린이 환영단을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

공식환영식과 관련해 강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “이번 방한은 마크롱 대통령의 취임 이후 첫 방한이며 올해가 한·불 수교 140주년인 만큼 성대한 공식환영식을 준비했다”며 “청와대로 들어올 때 총 70여 명의 전통의장대 및 취타대 차량이 호위하고 3군 의장대 등 총 280여 명이 도열할 예정”이라고 설명했다. 이어 프랑스 어린이 7명이 포함된 30명의 어린이 환영단이 마크롱 대통령 부부를 맞이했다.

이 대통령은 이날 공식환영식에 앞서 엑스(X)에 글을 올리고 “에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈방문을 대한민국 국민들과 함께 환영한다”고 썼다. 프랑스어로도 같은 의미의 문장을 병기했다.