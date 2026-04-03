한동훈 부산 보선 몸 푸나…부산발전법 두고 李대통령 비판

"포풀리즘·후다닥 입법 아니고 재정부담 아닌 투자"

전재수 사퇴시한 못 박자 북구갑 경쟁 치열

국민의힘 한동훈 전 대표가 이재명 대통령이 부산 글로벌허브 도시 특별법을 '의원 입법의 포퓰리즘적 사례'로 지목한 것을 정면 비판했다.



한 전 대표는 3일 페이스북에 '이재명 대통령, 부산 발전에 쓰는 돈이 그렇게 아깝습니까'라는 제목의 글을 올렸다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 3월 7일 부산 북구 구포시장에서 소란이 일어나자 관계자에게 손짓을 하고 있다.

그는 "부산 글로벌허브 도시 특별법을 이재명 대통령이 멈춰 세웠는데, 왜 그러는지 그럴듯한 논리도 없다"며 "이 대통령은 '포퓰리즘'이고, '후다닥 입법'이고, '재정 부담' 커서 안 된다고 한다"고 썼다.



이어 "포퓰리즘이라는데 아니다"라며 "말에 자격을 너무 따질 필요는 없지만, 대한민국 역대급 포퓰리스트인 이 대통령은 이런 말 할 자격이 없다"고 했다.



또 "특별법은 2024년 발의됐고, 제가 국민의힘 비상대책위원장, 당 대표로서 반드시 통과시켜야 한다고 했던 법이며, 최근 민주당도 신속 처리를 약속했다"며 "이 정도로 충분히 검토되고, 여야 모두의 공감을 받은 지역 법안은 없었기 때문에 '후다닥 입법'도 아니다"라고 주장했다.



한 전 대표는 "호남 통합을 위해 쓰는 20조는 재정투자고, 부산 발전에 쓰는 돈은 재정 부담입니까. 부산에 대한 투자도 '재정 부담'이 아니라 '재정 투자'"라며 "부산 시민을 위해 재정 투입을 하는 것이 왜 잘못된 것입니까"라고 따져 물었다.



그러면서 "민주당 전재수 의원은 '정부가 부담을 지지 않는 범위로 수정해 합의했다'고 생색냈는데, 부산에는 그 정도도 아깝다는 겁니까"라며 "부산 발전에 쓰는 돈이 그렇게 아까우면 민주당은 부산시장 무공천 하십시오"라고 쏘아붙였다.



지역 정가에서는 한 전 대표 이같은 발언이 지방선거와 함께 치러질 개연성이 높아진 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 염두에 둔 포석 아닌가 하는 분석이 나온다.



부산 유일 민주당 국회의원인 전 의원은 2일 부산시장 출마 선언을 하면서 "오는 30일 전 의원직을 사퇴해 지방선거에서 북갑 지역구 보궐선거가 함께 치러지게 하겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 전재수 의원이 지난 2일 부산 동구 해양수산부 청사에서 부산시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스

보궐선거가 유력하지만 대결 구도는 안갯속이다.



한 전 대표와 조국혁신당 조국 대표 등 전국적 지명도를 갖춘 거물급 인사부터 지역 기반이 탄탄한 인물까지 다양한 하마평이 나오지만, 변수가 많아 여야 정당들의 공천 셈법이 복잡해지는 모양새다.



여권에서는 하정우 대통령비서실 AI 미래기획 수석비서관과 김두관 전 경남지사, 정명희 전 북구청장, 노기섭 전 부산시의원 등이 거론된다.



국민의힘에선 박민식 전 의원이 뛰고 있다.



그러나 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원은 "북구청장 후보로 나선 이혜영 변호사를 보선에 공천하는 것을 염두에 두고 있지만, 중앙 행정 경험이 많은 고위 공직자 출신 인사와도 접촉하고 있다"며 선을 그었다.



지역 정가에서는 한 전 대표와 조 대표가 부산 북갑 보선에 나선다고 해도 국민의힘과 민주당에서 후보를 내지 않을 수 없기 때문에 두 정치인의 부산 보선 출마에 적잖은 걸림돌이 있는 것으로 보는 시각이 우세하다.

<연합>