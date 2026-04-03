‘트럼프 발언’에 국제유가 치솟아 …국내 기름값 1900원대 지속

휘발유 전날보다 5.5원 상승, 경유 1917.86원 5.1원↑

중동 긴장에 국제유가 ‘급등’…서울 상승폭은 둔화

중동 전쟁 종식에 대한 기대감이 약화하면서 국제 유가가 요동치는 가운데, 국내 주유소 휘발유와 경유 평균 가격이 1900원대에서 상승세를 지속하고 있다.

2일 서울 시내 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스

3일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 L당 1926.8원으로 전날보다 5.5원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 5.1원 상승한 1917.9원을 기록했다.

서울 평균 휘발유 가격은 L당 1965.7원으로 전날보다 1.7원 상승했고, 경유 가격은 1.9원 상승한 1942.2원으로 집계됐다. 다만 연일 급등하던 서울 기름값의 상승 폭은 다소 둔화한 모습이다.

국제 유가는 전날 트럼프 대통령 연설 후 미국 지상군의 현지 투입 우려 등이 커지면서 일제히 반등했다.

2일(현지시간) 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 109.03달러로 전장 대비 7.8% 올랐고, 5월 인도분 미국 서부 텍사스산 선물 종가는 배럴당 111.54달러로 전장 대비 11.4% 급등했다.

통상 국제 유가 변동은 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

최근 국제 유가 급등세와 지난달 27일 2차 석유 최고가격제 영향으로 국내 기름값이 연일 최고치를 경신 중인 점을 고려하면, 전국 평균 휘발유 가격은 조만간 2000원 선을 돌파할 것이라는 관측이 나온다.

한편 소비자단체 에너지·석유시장감시단은 2차 최고가격 고시 이후 일주일간 휘발유와 경유 가격이 각각 L당 평균 102원, 97원 상승했다고 밝혔다.