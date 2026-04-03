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심우주로 간 ‘아르테미스 2호’에 화장실이 있을까… ‘아폴로 프로젝트’와 다르다

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김범수 기자 sway@segye.com
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‘우주에서 큰일을 보면 어떻게 처리할까.’

 

반 세기 만에 유인 달 탐사가 시작되면서 이번 ‘아르테미스 프로젝트’가 과거 달 탐사 ‘아폴로 프로젝트’와 어떤 차이점이 있는지 관심이 쏠리고 있다. 그 중 하나가 바로 화장실이다.

 

미국의 유인 달 탐사선 아르테미스Ⅱ가 지구 궤도를 벗어나 달로 향하는 본격 비행에 들어갔다. 로이터연합뉴스
미국의 유인 달 탐사선 아르테미스Ⅱ가 지구 궤도를 벗어나 달로 향하는 본격 비행에 들어갔다. 로이터연합뉴스

2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 USA투데이 등은 ‘아르테미스Ⅱ’ 오리온 캡슐에 심(深)우주 최초의 화장실이 설치됐다고 보도했다. 이 화장실의 크기는 9.3㎥로 협소하지만, 칸막이와 흡입 방식의 호스, 티타늄 변기 등을 갖추고 있다. 무중력 상태에서 고정해 변기를 사용할 수 있도록 손잡이와 발 고정 장치가 설치돼 있다.

 

소변은 비상 폐기물 관리 시스템을 거쳐 우주로 배출하며, 대변을 포함한 이외 배설물은 밀봉돼 우주비행사들과 함께 지구로 돌아온다. 

 

아르테미스Ⅱ의 유인 캡슐 오리온 우주선. 미국 항공우주국(NASA) 제공
아르테미스Ⅱ의 유인 캡슐 오리온 우주선. 미국 항공우주국(NASA) 제공
사진=미국 항공우주국(NASA) 제공
사진=미국 항공우주국(NASA) 제공

과거 1960∼1970년대 아폴로 프로젝트에서는 별도 화장실이 없어 우주비행사들이 폐기물 봉투를 사용해야 했다. 이 과정에서 대변이 묻거나, 봉투에 담는데 실패해 배설물이 우주선 내 둥둥 떠다니는 상황이 벌어지기도 했다.

 

또한 대변 봉투는 달에 버리고 왔는데, 이 때문에 대변 내 살고 있는 미생물이 달 생태계에 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기됐다.

 

제레미 핸슨 우주비행사. 로이터연합뉴스
제레미 핸슨 우주비행사. 로이터연합뉴스

제레미 핸슨 우주비행사는 발사 전 우주선 내 화장실을 두고 “이 작은 우주선에 문이 달린 화장실이 있다는 것은 행운”이라며 “임무 기간 잠시나마 혼자라는 기분을 느낄 수 있는 단 하나의 장소”라고 말했다.

 

또한 오리온 우주선의 화장실은 발사 몇 시간 뒤 고장 난 것으로 보고돼 다시 한번 주목받았다.

 

미국 항공우주국(NASA)은 전날 ‘아르테미스Ⅱ’ 발사 후 기자회견에서 화장실과 관련해 컨트롤러 문제가 발생했고, 이를 해결하는 데 몇 시간이 걸릴 것이라고 밝혔다. 이후 NASA는 관제팀과 우주비행사의 협력을 통해 해당 문제를 해결했다고 설명다.

김범수 기자

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