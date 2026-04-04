무안 군공항 이전 ‘첫 관문’ 통과… 지원 1조·주민수용성 최대 변수

무안군, 의견수렴 착수…“특별한 희생엔 특별한 보상”

광주시·전남도 “18년 숙원 첫 진전”…상생 협력 강조

전남 무안군이 광주 군공항 이전 예비이전후보지로 선정되면서 후속 절차가 본격화된 가운데 대규모 지원계획과 함께 주민 수용성이 최대 변수로 떠오르고 있다.

3일 무안군에 따르면 국방부는 전날 광주 군공항 이전 예비이전후보지로 무안을 선정했으며, 이에 따라 군은 이전주변지역 지원계획 수립을 위한 준비에 착수했다.

광주 군공항 이전 주민설명회. 전남도 제공

무안군은 군민이 직접 참여하는 소통 창구를 마련해 지원사업을 제안받고 이를 정책에 반영할 계획이다. 지원사업은 △주민 소득증대 △생활기반시설 △복지시설 △지역발전사업 등 4개 분야를 중심으로 추진된다.

특히 군은 광주 군공항 이전과 연계한 1조원 규모 지원사업을 군민 체감형 사업 중심으로 구체화한다는 방침이다. RE100 국가산단 조성, 농업 디지털전환(AX) 플랫폼 구축, 공항 인프라 확충 등 국가 지원 패키지 사업도 병행 추진된다.

무안군 관계자는 “특별한 희생에는 특별한 보상이 따른다는 원칙 아래 군민이 납득할 수 있는 사업을 발굴하겠다”며 “지속 가능한 수익 창출과 지역 발전으로 이어지도록 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이번 결정에 대해 광주시는 “18년간 풀리지 않은 군공항 이전 문제가 실질적 실행 단계로 나아가는 의미 있는 출발점”이라며 환영 입장을 밝혔다. 이어 “무안군, 전남도, 국방부 등과 협력해 주민 의견 반영과 1조원 규모 지원사업 이행에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

전남도 역시 “예비이전후보지 선정은 오랜 협의와 소통의 결과”라며 “이전 후보지 선정과 지원계획 수립, 주민공청회 등 모든 과정에서 무안군민의 입장에서 목소리를 내고 상생 발전 모델을 완성하겠다”고 밝혔다.

지역 경제계도 기대감을 나타냈다. 광주상공회의소는 “지역 협력 기반의 새로운 성장 기회”라며 “후속 절차가 속도감 있게 추진되길 바란다”고 했다.

다만 주민 수용성 확보와 소음·보상 문제, 재정 이행 여부 등이 향후 사업 추진의 핵심 변수로 꼽힌다. 실제 주민설명회에서도 소음 피해와 보상 수준, 재원 확보에 대한 우려가 제기된 바 있어, 향후 주민투표와 공청회 과정이 최대 분수령이 될 전망이다.

한편 무안군은 지난해 12월 6자 협의체 공동합의문을 바탕으로 이전 협력 의사를 밝힌 데 이어, 지난 1일 주민 500여 명이 참석한 설명회를 개최하는 등 관련 절차를 이어가고 있다.