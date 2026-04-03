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딸 지키려 신혼집 동거했는데…‘캐리어 시신’ 장모, 폭력 사위 손에 숨졌다

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김수진 기자 sjkim@segye.com
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대구 ‘캐리어 시신’ 사건의 피해자인 50대 여성 A씨는 혼인 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸을 보호하기 위해 좁은 신혼 원룸에서 함께 생활해온 것으로 드러났다. 

 

3일 경찰에 따르면 A씨는 지난해 9월 딸 최모(26)씨가 결혼 직후부터 남편 조모(27)씨에게 폭행을 당하자, 이를 막으려 딸 부부의 거처에 합류했다가 변을 당했다.

장모를 살해한 뒤 여행용 캐리어에 시신을 담아 유기한 혐의를 받는 사위 조모씨와 딸 최모씨. 연합뉴스
장모를 살해한 뒤 여행용 캐리어에 시신을 담아 유기한 혐의를 받는 사위 조모씨와 딸 최모씨. 연합뉴스

 

■ “집 떠나라” 딸 권유에도…사위 폭력 견디며 ‘동거’

사위의 폭력은 장모에게까지 뻗쳤다. 조씨는 지난 2월 오피스텔형 원룸으로 이사한 뒤 “이삿짐 정리를 빨리 안 한다”는 등의 이유로 장모 A씨를 상습 폭행하기 시작했다. A씨는 “집을 떠나라”는 딸의 간곡한 권유에도 폭력으로부터 딸을 혼자 둘 수 없어 원룸 생활을 견뎌왔던 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다. 홀로 사위의 폭력을 감당해야 하는 딸의 곁을 지키려다 끝내 변을 당한 것이다. 결국 A씨는 지난달 18일 조씨의 장시간 폭행 끝에 숨졌다.

 

■ 캐리어에 시신 담아 ‘도보 유기’…CCTV에 포착된 비극

지난달 18일 이들 부부가 캐리어를 끌고 유기 장소인 대구 신천으로 이동하는 모습이 담긴 CCTV 영상 중 일부. 연합뉴스
지난달 18일 이들 부부가 캐리어를 끌고 유기 장소인 대구 신천으로 이동하는 모습이 담긴 CCTV 영상 중 일부. 연합뉴스

 

조씨는 장모가 숨지자 평소 가지고 있던 여행용 캐리어에 시신을 담아 아내 최씨와 함께 유기 장소로 이동했다. 이들 부부는 주거지에서 도보로 10~20분 거리인 북구 칠성동 신천까지 직접 캐리어를 끌고 이동해 시신을 버렸다. 당시 인근 CCTV에는 조씨가 캐리어를 끌고 가고, 딸 최씨가 그 곁을 힘없이 따라 걷는 모습이 포착됐다. 경찰은 지난달 31일 시신 발견 당일 이들 부부를 긴급체포했다.

 

■ 범행 후 2주간 아내 밀착 감시…“보복 두려워 신고 못 해”

조씨의 잔혹함은 시신 유기 후에도 이어졌다. 조씨는 범행 사실이 탄로 날 것을 우려해 아내 최씨의 일상을 철저히 통제했다. “경찰에 신고하지 말라”, “연락이 오면 받지 말라”고 협박하며 시신이 발견되기까지 2주 동안 좁은 원룸 안은 물론 외출할 때도 내내 최씨의 곁을 지키며 밀착 감시했다. 

 

딸 최씨는 경찰 조사에서 “남편의 보복이 두려워 범행 사실을 주변에 알릴 수 없었다”고 진술했다. 현재 조씨는 존속살해 및 시체유기 혐의로 구속된 상태다. 경찰은 조씨가 아내 최씨에게 저지른 별도의 가정폭력 혐의에 대해서도 수사를 진행한 뒤 추가 혐의 적용을 검토할 방침이다.

김수진 기자

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