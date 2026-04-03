여야, '4·3 추념' 한목소리…"명예회복"·"화해·상생" 다짐

여야는 제주 4·3사건 78주년인 3일 희생자들의 명예를 회복하고, 진상규명 등 과제 해결에 힘을 모으겠다고 한목소리를 냈다.
더불어민주당은 박지혜 대변인은 브리핑에서 "제주 4·3 특별법 제정과 진상조사위원회 활동을 통해 진상 규명과 명예 회복의 길이 열렸지만, 아직 완전히 밝혀지지 않은 진실과 풀어야 할 과제가 남았다"며 "민주당은 4·3이 남긴 상처가 온전히 치유될 때까지 진상규명과 명예 회복을 위한 책임을 다하겠다"고 말했다.
그는 이날 추념식에서 일부 보수성향 유튜버 등이 제주 4·3을 '공산당 폭동'이라고 말한 사실을 언급한 뒤 "인고의 세월을 견뎌온 도민의 흉터를 헤집어 새로운 상처를 입히는 일이 결코 반복돼선 안 된다"며 "민주당은 4·3을 왜곡하거나 폄훼하는 행위를 실질적으로 처벌할 수 있도록 특별법 개정을 추진하겠다"고 강조했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평에서 "제주 4·3은 냉전과 분단의 비극 속에서 수많은 도민이 희생된 우리 현대사의 큰 아픔"이라며 "희생자들은 물론 유가족 또한 오랜 시간 말할 수 없는 고통을 견뎌야 했으며 그 상처는 지금도 아물지 않았다"고 말했다.
이어 "말로 다 할 수 없는 고통 속에서도 화해와 상생의 정신으로 비극을 이겨내 온 제주도민의 강인함은 우리 모두에게 큰 울림을 주고 있다"며 "국민의힘은 단순히 과거를 기억하는 것에 그치지 않고 명예 회복을 넘어 여전히 남아 있는 과제를 하나하나 풀어가는 데 당력을 집중하겠다"고 덧붙였다.
<연합>