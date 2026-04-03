컴포즈커피, ‘대한민국 국가브랜드 대상’ 커피 프랜차이즈 부문 1위

컴포즈커피가 ‘2026 제17회 대한민국 국가브랜드대상(NYF K-NBA)’에서 커피 프랜차이즈 부문 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

컴포즈커피가 ‘2026 제17회 대한민국 국가브랜드대상(NYF K-NBA)’에서 커피 프랜차이즈 부문 1위를 차지했다고 3일 밝혔다. 컴포즈커피 제공

대한민국 국가브랜드대상은 브랜드 이미지 파워, 품질 경쟁력, 고객 충성도, 글로벌 경쟁력 등 다양한 항목의 종합 평가로 산출한 국가브랜드경쟁력지수(NCI)를 통해 부문별 1위 브랜드를 선정한다.

컴포즈커피는 브랜드 이미지와 품질 경쟁력, 고객 충성도, 글로벌 경쟁력 전 항목에서 고르게 높은 평가를 받으며 총점 76.44점으로 커피 프랜차이즈 부문에서 NCI 종합 1위에 올랐다.

2014년 브랜드 론칭 이래 전국 3100여개 매장을 운영 중인 컴포즈커피는 국내 대표 커피 프랜차이즈 브랜드로 성장했다. 컴포즈커피 랩을 자체 운영하며 매달 최대 500톤의 원두를 생산한다.

컴포즈커피는 지난 1월에도 한국소비자원이 실시한 저가형 커피 브랜드 소비자 조사에서 종합만족도 1위를 기록한 바 있다.

컴포즈커피 관계자는 “앞으로도 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 ‘똑똑한 당신의 커피 루틴’을 제안하며, 합리적이고 스마트한 커피 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.