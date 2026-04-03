비오레, 올리브영N 성수서 국내 론칭 기념 팝업스토어 운영

4월 13일까지 ‘트렌드팟 바이 올리브영N 성수’에서 비오레 국내 론칭 기념 팝업스토어 오픈

글로벌 앰배서더 ‘스트레이 키즈’ 포토존 및 게임 이벤트 등 다채로운 경험 마련

비오레가 올리브영N 성수서 팝업스토어를 오픈한다.

글로벌 스킨케어 브랜드 ‘비오레’(Bioré)가 4월 13일까지 서울 성수동 ‘트렌드팟 바이 올리브영N 성수’에서 국내 시장 공식 론칭을 기념하는 팝업스토어를 운영한다. 이번 행사는 비오레의 한국 시장 본격 진출을 알리는 오프라인 행보로, 국내 소비자들과의 접점을 넓히는 신호탄이 될 전망이다.

이번 팝업스토어는 ‘SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT’ 슬로건 아래 태양 아래에서도 투명하게 빛나는 피부를 만들어주는 ‘비오레 UV’만의 독보적인 기술력을 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 공간은 브랜드의 정체성을 담은 세 가지 테마로 운영된다. ▲비오레 UV 전라인을 체험하고 구매할 수 있는 브랜드존 ▲글로벌 앰배서더 ‘스트레이 키즈(Stray Kids)’ 포토월에서 인증샷을 남길 수 있는 포토존 ▲브랜드의 특장점을 재미있게 풀어낸 게임존이다. 특히 게임존에서는 파란색 수분볼을 잡는 ‘수분볼 캐치업 게임’과 정오(12시)를 상징하는 12초 맞추기 ‘선라이트 스톱워치 게임’을 통해 방문객 들에게 즐거움을 선사한다. 두 게임 모두 참여 시 비오레 UV 샘플 1종과 비오레 파우치가 증정된다.

방문객 및 구매 고객을 위한 단독 혜택도 마련됐다. 사전 예약자에게는 ‘SKZOO 오리지널 스티커(2026ver)’를, SNS 팔로우 이벤트 참여자 모두에게는 ‘비오레 UV’ 샘플을 제공한다. ‘쿨링 바디 시트’ 본품은 방문객을 대상으로 선착순 증정한다. 또한, 제품 구매 금액에 따라 ‘SKZOO 3D 스티커’와 ‘SKZOO 오리지널 키체인(2026ver), 팝업 현장에서 비오레 제품 구매 시 바로 사용 가능한 ’올리브영 5% 할인 쿠폰’ 등 소장 가치가 높은 선물을 차등 제공할 예정이다.

비오레 관계자는 “이번 팝업스토어는 국내 공식 론칭 이후 한국 소비자들과 직접 마주하며 비오레만의 차별화된 브랜드 가치를 공유하는 뜻깊은 자리”라며, “비오레 UV만의 압도적인 수분감과 자외선 차단 기술력을 성수동의 활기찬 분위기 속에서 직접 경험해보시길 바란다”고 전했다.

한편, 비오레의 대표 라인인 ‘비오레 UV’는 2021년부터 2025년까지 일본 선 케어 시장에서 5년 연속 매출 1위를 기록했다. 특히 ‘비오레 UV 아쿠아 리치 워터리 에센스’는 압도적인 수분감과 끈적임 없는 흡수력으로 누적 출하량 1억 개를 돌파했으며, ‘비오레 UV 아쿠아 리치 아쿠아 프로텍트 미스트’는 2025 글로우픽 어워즈(GLOWPICK AWARDS) 선스프레이 부분에서 수상을 기록한 바 있다. ‘비오레 UV’는 가까운 올리브영에서 만날 수 있다.