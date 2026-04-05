"사계절 꽃향기 가득"…강원 횡성군 옥계2리, 화훼 온실단지 준공

강원 횡성군 서원면 옥계2리 마을이 사계절 내내 꽃향기 가득한 활력 넘치는 마을로 재탄생했다.

횡성군은 서원면 옥계2리 화훼 온실 현장에서 주요 내빈과 마을 주민 등 100여명이 참석한 가운데 ‘옥계2리 사계절 화훼 온실단지 준공식’을 개최했다고 5일 밝혔다.

횡성군 관계자들이 옥계2리 사계절 화훼 온실단지를 둘러보고 있다. 횡성군 제공

이번에 준공된 온실단지는 지난해 횡성군 자체공모사업으로 추진한 ‘마을만들기 사업’ 공모로 선정됐다. 사계절 화훼를 생산해 판매∙체험을 통해 마을소득을 증대하겠다는 아이디어로 시작됐다.

횡성군은 총사업비 2억5000만원을 지원해 다가오는 봄 꽃묘부터 생산할 수 있도록 조성 공사를 서둘러 진행했다. 총 1000㎡ 규모 자동화시설을 갖춘 온실단지를 조성했다.

준공된 온실단지는 단순한 농업생산시설 건립을 넘어 마을의 자생력을 높이는 핵심 거점 역할을 수행한다.

옥계2리는 2022년부터 뒤늦게 농촌체험휴양마을로 지정받아 농촌체험사업을 운영해오고 있으나 열악한 여건에서 단기간에 소득을 높이기에는 한계가 있었다. 새로운 소득사업을 찾기 위해 주민들과 고민한 결과 계절별 다양한 꽃묘를 직접 생산해 마을 경관을 가꾸는 것은 물론, 방문객들을 위한 화훼 체험 프로그램을 운영해 주민들의 새로운 소득원을 창출할 계획이다.

김영동 옥계2리 이장은 “지난해부터 정성을 들인 온실단지가 완공돼 매우 기쁘다”며 “온실을 잘 운영해 주민들에게는 화합의 장을, 방문객들에게는 힐링의 공간을 제공하는 서원면 옥계2리의 자랑거리로 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

정순길 횡성군 농정과장은 “더 낳은 미래를 위해 마을주민 스스로 계획한 옥계2리 온실단지가 준공되어 뜻깊다”며 “앞으로도 각 마을이 가진 고유한 자원을 발굴하고 활성화해 농촌 지역에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 행정적 지원을 지속해 나가겠다”라고 말했다.