올해도 ‘연금’ 입금 완료…14년째 차트 씹는 ‘벚꽃엔딩’의 귀환

‘벚꽃엔딩’, 벅스·멜론 등에서 100위권에

특유 역주행 2013년 시작…‘기현상’ 평가

‘봄의 캐럴’, ‘음원 좀비’ 다양한 수식 붙어

밴드 버스커버스커에게 저작권으로 이른바 ‘벚꽃 연금’을 안겨준다는 우스갯소리를 듣는 노래 ‘벚꽃엔딩’이 올해도 국내 주요 음원 사이트 100위권 내에 이름을 다시 올리면서 어김없이 ‘음원 좀비’다운 행보를 이어가고 있다.

2011년 11월11일 서울 잠실 실내체육관에서 열린 케이블 채널 엠넷의 오디션 프로그램 ‘슈퍼스타K3’ 파이널에서 우승후보 버스커버스커가 오프닝을 열고 있다. 연합뉴스

3일 오후 3시 기준 벅스뮤직과 멜론 등 주요 플랫폼에서 ‘벚꽃엔딩’은 실시간 ‘TOP 100’ 차트에 이름을 올렸다.

각각 96위와 92위를 기록 중이다. 통상 음원 사이트들이 24시간 동안의 누적 이용량과 직전 1시간 동안의 이용 지표를 반영해 차트를 갱신하고, 심야나 이른 오전 시간대에는 시스템 보정을 통해 차트 왜곡을 방지하려 노력한다는 점을 고려하면 이 곡의 존재감이 얼마나 뚜렷한가를 알 수 있다.

지니에서는 지난달 말부터 ‘벚꽃 시즌이라 또 들으러 왔다’거나 ‘10년 넘게 듣고 있다’는 댓글이 리뷰창에 쌓이기 시작했다. 최근에는 “스멀스멀 또 차트에 올라오고 있다”며 매년 반복되는 ‘벚꽃엔딩’의 귀환을 반갑게 맞이하는 반응도 달렸다.

2011년 케이블 채널 엠넷의 ‘슈퍼스타K3’에서 준우승을 차지하며 혜성처럼 등장한 버스커버스커는 이듬해 3월29일 이 곡을 발표하면서 각종 음원 차트 최상위권을 점령했다.

당시 가요계에서는 신인 그룹의 앨범이 음원 시장에서 이토록 폭발적인 호응을 얻는 것은 이례적이라는 평가가 지배적이었다.

자극적이거나 시끄러운 사운드 대신 청량하면서도 친숙한 노랫말로 대중의 아날로그적 감성을 섬세하게 자극한 것이 유효했다는 분석이 힘을 얻었다.

서울 영등포 여의도 봄꽃 축제가 개막한 3일 서울 영등포구 여의도 윤중로 일대에 벚꽃이 활짝 피어 있다. 뉴시스

‘벚꽃엔딩’ 특유의 역주행 현상은 2013년부터 본격적으로 정례화했다. 그해 3월 각종 음원 차트 상위권에 올라오자 문화계 안팎에서는 일종의 ‘기현상’이 벌어졌다는 진단이 나오기도 했다.

순위 변동의 폭이 크고 신곡 위주로 빠르게 소비되는 음원 시장의 생리상 발표된 지 1년이 지난 곡이 다시 정상에 서는 것은 극히 드문 사례여서다.

이 시점을 계기로 곡의 제목은 단순히 노래를 넘어 실제 벚꽃이 지는 현상을 지칭하는 대명사로 자리 잡았다.

2015년부터는 ‘봄의 캐럴’이라는 별칭이 붙을 만큼 계절의 상징이 됐고, 매년 봄 차트 상위권에 재등장하는 모습에 ‘음원 좀비’라는 수식어도 자연스럽게 따라붙었다.

버스커버스커는 음원이 일회성 소모품처럼 소비되는 척박한 시장 환경 속에서 ‘좋은 곡’은 세월을 타지 않고 매년 대중에게 추억될 수 있다는 희망적인 선례를 몸소 증명해냈다는 평가를 받게 됐다.

이 노래를 작사·작곡한 버스커버스커의 장범준은 2016년 KBS의 한 프로그램에서 “저에게는 진짜 하늘이 준 선물”이라며, ‘벚꽃연금’이라는 표현을 두고는 ‘감사하다’고 말해 시청자들을 폭소케 했다.