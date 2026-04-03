‘국중박’ 찾은 韓·佛 영부인들… 마크롱 여사 “‘케데헌’ 최고, ‘오징어게임’도 프랑스서 인기 많아”

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한을 계기로 이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 3일 브리지트 마크롱 여사와 함께 국립중앙박물관을 찾아 한국 문화를 소개했다. 마크롱 여사는 한국 문화와 K팝에 각별한 관심을 가진 것으로 알려져있다.

김혜경 여사와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 3일 친교 일정으로 서울 용산구 국립중앙박물관을 방문해 관람객에게 손하트를 하고 있다. 뉴시스

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “김 여사와 마크롱 여사는 국립중앙박물관을 방문해 반가사유상, 외규장각 의궤, 신라 금관, 경천사지 십층석탑 등 상설전시를 함께 관람했다”며 “두 여사는 전날 만찬과 국립중앙박물관 방문으로 이어진 이틀간의 친교 일정 동안 문화 협력 등 상호 관심사에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다”고 전했다. 안 부대변인은 “김 여사는 외규장각 의궤에 대해 ‘한때 프랑스로 반출되었다가 다시 돌아온 귀중한 사료’라고 소개했다”며 “마크롱 여사는 ‘매우 잘 보존돼있다’, ‘아이들이 중요한 가치를 배울 수 있을 것 같다’고 말했다”고 했다.

마크롱 여사는 ‘사유의 방’에서 “반가사유상과 이 전시 공간이 매우 아름답다”고 말했고 김 여사는 “깊은 사색과 깨달음의 순간을 담은 반가사유상에서 프랑스 작가 로댕의 작품 ‘생각하는 사람’도 연상된다”고 설명했다고 안 부대변인은 전했다. 두 여사는 대형 디스플레이로 구성된 도설 아카이브를 통해 외규장각 의궤의 기록을 직접 살펴봤다. 안 부대변인은 “김 여사는 ‘양국이 문화유산을 소중히 여기는 마음으로 협력해온 과정이 느껴진다’고 밝혔고, 마크롱 여사도 이에 동의하며 ‘양국 간 문화 협력을 더욱 강화해나가길 기대한다’고 말했다”고 설명했다.

김혜경 여사와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 3일 국립중앙박물관에서 열린 친교일정 중 의궤실에서 기념촬영을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

한국 대중문화에 대한 대화도 오갔다. 김 여사는 국립중앙박물관이 K팝 아이돌 그룹인 ‘블랙핑크’와 협업 프로젝트를 진행한 사례 등을 소개하고 공식 굿즈인 ‘뮷즈’의 인기가 많아 재고가 없어 구할 수 없을 정도였다고도 설명했다. 문화재 속 호랑이 그림과 관련해 김 여사가 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 호랑이 캐릭터 ‘더피’를 언급하며 큰 인기를 끌었다고 설명하자 마크롱 여사는 공감을 표하며 “큰 성공을 거둔 작품으로 잘 알고 있다”고 화답했다. 넷플릭스 콘텐츠인 ‘오징어게임’과 관련해서도 마크롱 여사가 “인상 깊게 봤다”며 오징어게임도 프랑스에서 인기가 많았다고 언급하기도 했다.

김 여사와 마크롱 여사는 이날 국립중앙박물관을 찾은 시민들과도 반갑게 인사를 나눴다. 시민들이 마크롱 여사를 환영하며 “웰컴 투 코리아(한국에 온 것을 환영한다)”라고 외치자 두 여사가 함께 손으로 하트를 만들어 보이며 훈훈한 순간을 만들어내기도 했다.