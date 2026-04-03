美, 세탁기등 철강 완제품 25% 관세… 가전업계 “제품별 영향 촉각”

삼성·LG, 제품별 영향 ‘희비 교차’ 전망

고함량 제품 부담↑, 저함량은 오히려 유리

미국 도널드 트럼프 행정부가 2일(현지시간) 철강·알루미늄·구리 함량이 높은 파생제품에 대해 제품 가격 기준 25%의 관세를 일률적으로 부과하겠다고 밝혔다. 삼성전자와 LG전자 등 국내 가전업계는 일괄적으로 비용이 상승하기보다는 제품별로 희비가 엇갈릴 것으로 보고 영향 점검에 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 미 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 상호관세 관련 포고문에 서명한 뒤 행정명령을 들어보이고 있다. AFP통신

트럼프 대통령은 이날 철강·알루미늄·구리 함량이 전체 중량의 15%를 넘는 제품에 25% 관세를 일률 적용하는 내용의 철강 관세 조정 포고령에 서명했다.

미국은 그동안 가전제품에 쓰인 철강 등 함량 비중에 비례해 ‘50% 관세’를 부과했지만, 앞으로는 완제품 가격에 25% 관세를 적용하는 방식으로 단순화 한다. 철강·알루미늄·구리 함량이 전체 중량의 15%를 넘으면 기존의 최대치였던 50%의 절반인 25% 관세가 적용되고, 15% 이하는 면제해주는 식이다. 미국 밖에서 생산된 제품이어도 미국산 철강·알루미늄·구리를 사용한 경우는 10% 관세를 적용한다.

삼성전자와 LG전자는 북미 법인과 사업부를 중심으로 관세 산정 방식 변화에 따른 영향을 점검하고 있다. 철강 사용 비중이 높은 일부 제품은 부담이 전보다 늘어날 수 있지만, 기준 이하 제품은 관세가 면제돼 반대로 비용 부담이 줄어든다.

업계 관계자는 “일부 제품은 기존 대비 관세가 소폭 증가할 수 있으나 변동 폭이 크지는 않을 것”이라며 “15% 이하 제품은 품목 관세가 면제되기 때문에 오히려 유리해지는 경우도 있어 전체적으로 큰 변화는 없을 것으로 본다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 미 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 상호관세 관련 발언을 하며 차트를 들어보이고 있다. AFP통신

트럼프 대통령은 이날 미국에서 생산되지 않은 의약품에 100% 관세를 부과하는 포고령에도 서명했다. 다만 미국과 별도의 무역합의를 한 한국과 일본, 유럽에는 15%, 영국에는 10% 관세율이 적용된다.

미 행정부의 이날 조치는 트럼프 대통령이 전 세계 거의 모든 무역 상대국에 상호관세 부과를 선포한 이른바 ‘해방의 날’ 1주년이 되는 날 발표된 점에서 더욱 주목된다. 특히 이란과의 전쟁 여파로 유가가 천정부지로 치솟은 상황에서 새로운 관세 정책이 발표됨에 따라 앞으로 물가 상승 압박이 더 커질 수 있다는 우려가 제기된다.

트럼프 행정부 고위 관계자는 이날 프레스콜에서 “이전의 (관세 계산) 방식은 작업량이 많았고 그만큼의 가치가 없었다”며 “물가에는 영향을 미치지 않을 것이라고 생각한다”고 말했다. 이번 관세 조정 조치는 오는 6일 오전 0시 1분(미 동부시간)부터 적용된다.

산업통상부는 관계부처를 비롯한 철강, 기계, 전기·전자, 자동차·부품, 화장품, 식품 등 주요 업종별 협회와 대한상의, 코트라, 무역협회 등 유관기관과 함께 긴급 화상회의를 열고 국내 산업계에 미칠 영향을 점검하고 대응책 마련에 나섰다.