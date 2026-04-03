트럼프 맞서는 길 찾은 중국·이란…힘의 원칙 역이용해 반격

이란 호르무즈 봉쇄에 미국 경제도 타격…서둘러 종전모색

중국에 관세 부과했다 희토류 무기화에 반격당해

국제사회를 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적 행보가 미국에 부메랑이 되어 돌아오고 있다는 분석이 나온다.



트럼프 대통령은 힘의 관점에서 세상을 바라보는데, 중국과 이란 같은 일부 국가들이 이에 굴하지 않고 오히려 트럼프 대통령이 좋아하는 힘의 원칙에 따라 미국을 견제할 카드를 찾아내고 있다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 2일(현지시간) 고율의 관세와 군사력을 앞세우는 트럼프 대통령의 행보가 오히려 미국의 전략적 약점을 부각하고 있다고 짚었다.



최근 문제로 떠오른 것은 호르무즈 해협이다.



이란이 세계 경제에서 차지하는 비중은 1%도 안 되지만 전 세계 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협의 목줄을 틀어쥐면서 세계 경제를 흔들고 있다.



트럼프 대통령은 미국이 산유국임을 내세워 호르무즈 해협 봉쇄 영향에서 자유롭다고 주장하고 있지만 실상은 그렇지 않다.



국제유가가 뛰면서 뉴욕증시가 급등락을 반복하고 있고 원유뿐 아니라 비료 수송도 막히면서 미국 농민과 제조업체들 사이에 불안감이 확산하고 있다.



알루미늄과 헬륨 등의 공급도 영향을 받으면서 미국 내 물가를 밀어 올리고 경제성장률에도 타격을 주고 있다.



트럼프 대통령은 지난해에는 전 세계에 고율의 상호관세를 부과했다가 중국으로부터 희토류 수출 통제라는 반격을 당했다.



중국은 전 세계 희토류 생산량의 약 60%를 점유하고 있고 가공은 90% 이상 담당하고 있어 사실상 독점 공급자 지위에 있다.



미국 제조업의 중추인 자동차와 반도체는 물론 전투기도 중국에서 가공되는 희토류에 의존하고 있는 처지다.



중국의 희토류 무기화는 지난해 부산에서 열린 미중 정상회담에서 미국의 관세 인하를 끌어낸 지렛대가 됐다.



NYT는 이런 일련의 상황들이 트럼프 대통령은 외면하고 싶어 하는 불편한 진실을 드러내고 있다고 짚었다.



미국 경제가 아무리 강력해도 다른 나라들과 떼놓고 생각할 수는 없다는 점이다.

3일 경기 평택시 포승읍 평택항에 철강제품이 쌓여있다. 뉴스1

에드워드 피시먼 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 전 세계가 지난해 중국의 광물 통제 조치가 어떻게 트럼프 대통령을 물러서게 만들었는지 목격했다며 "미국의 경제적 압박에 대응하는 가장 효과적인 방법은 맞서 싸우는 것이고 이제는 이란이 그 사실을 증명하고 있다"고 평했다.



그는 트럼프 대통령이 지난해 그린란드 장악 의지를 드러낸 이후로는 유럽 국가들조차 미국을 압박할 수 있는 견제 수단을 찾고 있다고 전했다.



NYT는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 미국의 군사 공격 중단을 끌어낼 수 있을지는 미지수라면서도 해협 봉쇄에 따른 혼란이 트럼프 대통령이 서둘러 종전을 시도하도록 하고는 있다고 분석했다.

<연합>