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정동영 “평화공존, 중동 리스크 차단”…북미대화 재개 기대

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김태욱 기자 taewook@segye.com
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정동영 통일부 장관은 3일 “중동 상황이 한반도에 전이되는 것을 막고 있는 것이 바로 이재명 정부의 평화공존 정책”이라고 밝혔다.

 

정 장관은 이날 오후 국회 정치·외교·통일·안보 분야 대정부 질문에서 “중동 전쟁으로 세계 에너지 공급망이 붕괴한 상황에서, 만일 한반도에서 긴장이 고조되는 상황이라면 우리 경제에 치명적인 이중타격이 될 것”이라며 정부의 한반도 평화 공존 정책이 ‘방화벽’ 역할을 하고 있다고 강조했다.

정동영 통일부 장관이 3월 19일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘2026년 제1차 남북관계발전위원회’에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스
정동영 통일부 장관이 3월 19일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘2026년 제1차 남북관계발전위원회’에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

정 장관은 이어 “현재로선 남북 간의 군사적인 긴장과 같은 이상 징후는 없다”며 한반도 상황이 비교적 안정적으로 관리되고 있다고 설명했다.

 

정 장관은 트럼프 대통령의 5월 중국 방문을 계기로 북미 대화 재개 가능성에 기대를 나타냈다. 정 장관은 “북미 간 단절됐던 대화가 이뤄지고, 그 연장선상에서 공간이 만들어진다면 남북 간의 화해협력, 교류협력도 다시 이어질 수 있다”며 “그런 점에서 미중 정상회담을 특별히 주목하는 것”이라고 했다. 이어 “한반도의 평화와 안정은 미국과 중국, 남북 모두에게 다 이익이 되는 일”이라고 강조했다.

 

트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 주석은 오는 5월 14~15일 베이징에서 정상회담을 가질 예정이다. 트럼프 대통령은 당초 3월 31일부터 4월 2일까지 중국을 방문할 예정이었지만, 이란 전쟁 이후 일정을 늦췄다.

김태욱 기자

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