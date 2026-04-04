합천 여행, 이제 진짜 ‘반값’이다… 쓴 돈 절반 지역 상품권으로 돌려받아

“‘합’리적인 가격, ‘천’가지 즐거움. 합천 여행 가면 경비 절반을 돌려준다.”

경남 합천군이 관광객의 주머니 사정을 획기적으로 가볍게 해줄 ‘합천 반값여행’ 사업을 본격 시행한다.

4일 합천군에 따르면 이 사업은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘2026 지역사랑 휴가지원’ 공모에 선정돼 추진하는 야심찬 프로젝트다.

핵심은 간단하다. 합천을 찾은 외지 관광객이 지역 내에서 쓴 돈의 50%를 모바일 지역상품권으로 돌려받는 것이다.

고물가 시대에 여행 한 번 가기 겁나는 요즘, ‘반값’이라는 키워드는 여행객들에게 거부할 수 없는 유혹이다.

지원 대상은 합천군 외 지역 거주자다. 다만 합천과 이웃한 6개 지역(창녕‧의령‧산청‧거창‧고령‧성주) 주민들은 아쉽게도 이번 혜택에서 제외되니 미리 확인이 필요하다.

환급 규모는 동행 인원에 따라 달라진다. 혼자 여행하면 최대 10만원, 2인 이상은 20만원까지다. 대가족이 움직인다면 최대 50만원이라는 거액을 돌려받을 수 있다.

특히 19세부터 34세까지의 청년층에게는 1인 최대 14만원까지 환급 혜택을 늘려 젊은 층의 발길을 유혹하고 있다.

혜택을 받으려면 약간의 부지런함이 필요하다. 선착순 예산 소진 시 마감되기 때문이다.

우선 여행 최소 1일 전까지 '합천 반값여행' 홈페이지에서 사전 신청해야 한다. 제로페이 앱에서 ‘합천반값여행상품권’을 구매해 지역 내 가맹점에서 결제해야 인정된다.

즐겁게 여행하되 지정 관광지 2곳 이상의 인증사진과 가맹점 영수증 2장 이상을 꼭 챙겨야 한다.

여행 종료 후 10일 이내에 홈페이지에 정산 신청을 하면 심사를 거쳐 14일 안에 모바일 상품권을 환급 받을 수 있다.

숙박비, 식음료비, 체험비 등이 모두 환급 대상이다. 단 금은방이나 유흥주점 등 사업 취지에 맞지 않는 곳은 제외된다.

군은 이번 사업을 통해 관광객이 단순히 지나가는 관광이 아닌 합천의 맛과 멋을 찾아 지역의 숨은 매력을 충분히 느끼길 기대하고 있다.

조홍남 군 관광진흥과장은 “관광객에게는 경제적 혜택을, 지역 소상공인에게는 매출 증대를 주는 윈윈(Win-Win) 사업”이라며 많은 참여를 당부했다.

4월, 합천의 황매산 철쭉과 영상테마파크를 즐길 계획이 있다면 홈페이지를 클릭해 보자. 합천 여행에 썼던 영수증이 용돈으로 돌아오는 마법이 기다리고 있을 것이다.