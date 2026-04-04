이번 주말 서울은 ‘교통 비상’… 부활절·벚꽃인파 몰린다

이번 주말 서울은 부활절을 맞은 대규모 집회와 벚꽃을 보기 위한 인파로 붐빌 예정이다. 도심 도로 곳곳이 통제되면서 교통 상황에 유의할 필요가 있겠다.

서울경찰청은 4일 한국교회총연합이 주최하는 부활절 행사와 윤석열 전 대통령의 파면 1년을 맞는 대규모 집회들로 교통혼잡이 예상된다고 밝혔다.

3일 서울 여의도 윤중로에서 봄꽃축제가 열리고 있다. 연합

부활절 행사가 열리는 서울 종로구 광화문 세종대로는 이날 자정부터 24시간 교통이 통제된다. 하위 1개차로만을 긴급차량 비상차로로 지정해 운영하기로 했다.

윤 전 대통령 파면 1년에 따라 보수단체들은 서울 종로구 대학로 마로니에 공원 일대에서 집회를 개최하고 종로5가 교차로부터 종로2가 교차로, 안국역 5번 출구까지 행진을 계획했다. 진보단체들은 종로구 율곡로에서 집회를 개최한다.

이에 따라 경찰은 집회장소 반대편 1개 차로를 가변차로로 운영할 예정이다. 집회와 행진구간 주변에는 교통경찰 190명을 배치해 차량 우회를 안내한다.

경찰 관계자는 “세종대로와 사직로, 율곡로 등 집회와 부활절 행사 장소 일대 교통정체가 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보를 미리 확인해 달라”고 당부했다.

서울 영등포구 여의도와 송파구 석촌호수 일대도 벚꽃축제 인파로 혼잡할 것으로 보인다. 특히 여의도 봄꽃축제는 매년 300만명이 찾는 대규모 행사다. 행정안전부는 현장 점검을 통해 관람객 이동 동선과 안전요원 배치 등을 확인했다.

서울교통공사는 이날과 11일 여의도와 석촌호수 일대 역사 상황을 실시간 점검하고 탄력적으로 무정차 통과를 실시하기로 했다. 이 기간 당산, 여의나루, 여의도, 잠실, 석촌역 등의 안전인력도 평시보다 150명 증원했다.