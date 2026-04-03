한·베트남 외교차관 회담…원전·공급망 등 협력 강화 논의

외교부는 박윤주 1차관이 3일 응우옌 밍 부 베트남 외교부 수석차관과 외교차관 회담을 갖고 양국 관계 발전 방안과 지역·국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

한·베트남 외교차관 회담. 외교부 제공

박 차관은 한국의 3대 교역·투자국인 베트남과 원자력 발전, 기반시설, 과학기술, 금융, 문화, 교육 등 다양한 분야에서 협력이 실질적으로 강화되기를 바란다고 밝혔다.

부 차관은 베트남의 국가 발전 과정에서 한국이 지속적인 파트너로 함께하길 기대한다며, 최근 글로벌 불확실성이 높아지는 상황에서 공급망 안정 등 경제안보 분야에서도 긴밀한 협력을 이어가기를 바란다고 말했다. 이날 회담에는 외교부를 비롯해 과학기술정보통신부, 국토교통부, 금융위원회, 지식재산청 등 유관 부처도 함께했다.

박 차관은 이어 레 화이 쭝 베트남 외교장관을 예방하고, 양국 관계 발전을 위한 양국 정부의 강력한 의지를 실질 협력을 통해 내실 있게 실현해 나가자고 밝혔다. 이에 쭝 장관은 베트남이 한국과의 협력을 중시하고 있다며, 앞으로도 활발한 고위급 교류를 바탕으로 교역·투자뿐 아니라 과학기술, 인재 양성 등 미래지향적 분야에서도 협력을 확대해 나가기를 기대한다고 화답했다.