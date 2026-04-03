트럼프 "시간 조금더 있으면 호르무즈 쉽게 열고 석유 차지할것"

SNS에 글 올려…유가·주가 요동치는 시장에 낙관론 주입 시도인듯

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) "시간이 조금 더 주어지면 우리가 호르무즈 해협을 쉽게 개방하고, 석유를 차지해 큰돈을 벌 수 있을 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 주장하며 "그것은 세계에 '엄청난 석유가 터지는 일'(GUSHER)일 것?"이라고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 이 글에서 어떤 식으로 현재 이란이 봉쇄중인 호르무즈 해협 통행 정상화를 이룰 것인지와, 차지할 수 있다는 석유가 무엇을 말하는 것인지 등에 대한 상세한 언급은 하지 않았다.



결국 트럼프 대통령은 현재 미군이 고강도 대이란 공격을 진행중인 상황에서 호르무즈 해협 개방이 머지 않았다는 낙관적 메시지를 시장에 보내기 위해 이 같은 글을 올린 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 지난 1일 대국민연설에서 "이 분쟁이 끝나면 (호르무즈) 해협은 자연스레 개방될 것"이라며 "석유 공급이 재개되면 유가는 급격히 떨어질 것이고 주가는 급격히 오를 것"이라고 말했다.



이어 2일에는 이란을 '석기시대'로 되돌리기 위한 파괴적 공습이 "아직 시작조차 안 됐다"면서 "(이란의) 새 정권 지도부는 무엇이 이뤄져야 하는지 알고 있다. 그것은 신속히 이뤄져야 한다"고 호르무즈 해협 개방 등을 촉구했다.

<연합>