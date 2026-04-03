이진숙 "시민경선으로 대구시민 선택 받겠다"…무소속 출마 시사 [6·3의 선택]

"당심과 민심을 따르지 않는 당 대표는 당 대표가 아니다"

이진숙(사진) 전 방송통신위원장은 3일 국민의힘이 주호영 의원과 자신에 대한 공천 배제(컷오프) 결정을 유지한 채 대구시장 경선을 진행키로 한 것과 관련, "시민경선을 통해 대구시민의 선택을 받겠다"고 밝혔다.

이 전 위원장은 이날 자신의 페이스북에 "대구를 살리고 대한민국을 살리는 데 앞장서서 이 한몸 바치겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "오늘 법원은 주호영 의원이 낸 가처분 신청에 대해 기각 결정을 내렸다"며 "장동혁 국민의힘 당 대표와 박덕흠 공관위는 이 기각 결정을 근거로 이진숙과 주호영을 경선에 배제한 채로 대구시장 경선을 그대로 진행하겠다고 밝혔다"고 했다.

그러면서 "이는 6·3 지방선거를 패배로 이끄는 자폭 결정"이라며 "당심과 민심을 따르지 않는 당 대표는 당 대표가 아니다"라고 덧붙였다.

이 전 위원장의 이날 글은 무소속으로 대구시장 선거에 나설 수도 있는 의미라는 해석이 나온다.

앞서 주호영 의원은 컷오프에 반발해 가처분 신청을 냈지만 법원은 이를 기각하면서 대구시장 선거전에 적지 않는 후폭풍이 불고 있다.