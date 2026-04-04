지금 아니면 끝인데…벚꽃 만개 타이밍에 전국 비 쏟아진다

3일 밤부터 전국 비 시작…벚꽃 절정 시점과 정확히 겹쳤다

벚꽃 타이밍은 딱 이번 주말이었다. 그런데 계획이 흔들렸다. 남해안과 제주에는 최대 150㎜, 전국에 비가 한 번에 쏟아진다. 꽃구경 절정 시점을 정확히 덮는 ‘비 구간’이 시작됐다.

벚꽃이 만개한 거리 위로 비가 내리는 가운데, 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

4일 기상청에 따르면 3일 밤부터 4일 낮 사이 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 전국 대부분 지역에 비가 내린다.

남부지방을 중심으로 벚꽃이 만개한 가운데, 이번 비로 낙화가 빠르게 진행될 가능성도 있다.

이번 비는 지역별 편차가 크다. 특히 제주도와 남해안을 중심으로 강하게 쏟아질 전망이다. 남해안·제주 최대 150㎜ 수준의 강수도 예상된다.

예상 강수량은 서울 5~20㎜, 중부·경북·전북 10~40㎜, 전남·경남 20~60㎜ 수준이다. 지리산 부근은 30~80㎜, 제주도는 30~80㎜, 산지는 150㎜ 이상까지 예상된다.

제주 지역은 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반하는 곳도 있어 단순한 봄비를 넘어선 강수라는 분석이다.

이번 주말 벚꽃 일정이라면 날씨 영향은 피하기 어려운 상황이다. 이번 주말을 시작으로 ‘비→맑음→다시 비’ 흐름이 이어지는, 변동성 큰 봄 날씨가 이어질 것으로 보인다.