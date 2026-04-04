김신영의 맥시멀리스트 일상 “물건이 많아 다 팔면 집 살 수 있다”

개그맨 김신영이 맥시멀리스트의 일상을 공개한다. 그는 자신의 집에 물건이 많아 다 팔면 집을 살 수 있을 정도라고 인정했다.

지난 3일 방송된 MBC 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 예고편에는 자취 14년 차 김신영의 출연 소식을 알렸다.

자취 14년 차 희극인 김신영 & 요리에 빠진 임우일, MBC 영상 캡처.

김신영의 집은 형형색색의 물건들이 배치해 있었다. 각종 피규어, 데님방, 신발방 등 물건으로 공간이 가득 차 있었고, 김신영은 “내가 돈 벌 수 있을 때 내가 사자”는 생각이었다고 밝혔다.

이어 “다 팔면 집을 살 수가 있다”며 자신이 맥시멀리스트임을 인정했다. 맥시멀리스트는 되도록 화려하고 다양하며 많은 요소들로 효과를 이루려는 사고방식을 소유한 사람을 의미한다.

그는 이날 식습관도 공개할 예정이다. 앞서 김신영은 44㎏ 감량 후 13년간 유지해왔으나, 최근 억눌렀던 식욕을 해소하며 요요가 온 근황을 솔직하게 전했다.

방송에서도 그는 “아침에 입맛이 제일 많이 돈다”며 “나만의 코스가 있다. 건강식으로 먹는다”고 말했다.

김신영의 출연 예고에 누리꾼들은 “재밌겠다”, “통통한 게 캐릭터에 잘 어울리는 거 같지만, 나이가 있으니 이제는 건강 생각하길”, “김신영 반갑다” 등 다양한 반응을 남겼다.