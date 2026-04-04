"사냥당하는 것 같았다"…과거 적국서 격추된 美조종사들 생존담

이라크 전쟁 당시 23일간 포로생활 후 생환한 헬기 조종사 NYT 인터뷰

1995년 보스니아서 살아남은 조종사 "내일이 온다는 보장 없다는 것 깨달아"

대이란 군사작전에 투입된 미군 F-15 전투기가 격추돼 조종사 1명이 실종된 가운데 과거 같은 상황에서 살아 돌아온 '선배' 조종사들의 생존담이 관심을 끈다.



뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 지난 2003년 이라크 전쟁 당시 격추된 헬리콥터에서 탈출해 살아남은 조종사 로널드 영 주니어(49)의 이야기를 전했다.

이란 혁명수비대가 공개한 F-15 전투기의 잔해. 로이터연합뉴스

당시 26세였던 영은 이라크 전쟁 첫날 아파치 롱보우 헬리콥터를 몰다가 적군의 공격을 받고 이라크 중부 지역에 추락했다.



영은 NYT와의 인터뷰에서 "격추당해 추락했을 때의 그 기분은 무엇과도 비교할 수 없다"며 "누군가 나를 사냥하고, 나를 죽이려 한다. 그저 살아남고 싶다는 생각밖에 할 수 없다"고 말했다.



영은 함께 탈출한 부조종사와 인근 관개수로에 은신했다가 이라크군에 붙잡혔고, 이후 23일간 구타와 심문, 감시 등 포로 생활을 버틴 끝에 생환했다.



실제 군용기 조종사들은 '생존·회피·저항·탈출'을 뜻하는 '시어'(SERE) 원칙에 따라 생존 훈련을 받는다.



이에 따르면 군용기에서 비상 탈출한 조종사들은 적군의 공격을 피할 수 있는 안전한 장소를 찾아야 하며, 탈출 장비에 포함된 무전기를 사용해 아군과 위치정보를 공유해야 한다.



1995년 보스니아 전쟁 당시 실종됐던 공군 조종사 스콧 F. 오그레이디 대위는 미사일과 기관총 사격이 빗발치는 전장에서 6일간 삼림지대에 은신하다가, 구조대에 무선 신호를 보내 극적으로 구조됐다.



오그레이디 대위는 2015년 CNN과의 인터뷰에서 당시 "내일이 반드시 온다는 보장은 없다는 것을 깨달았다"며 숲속에서 갈증과 굶주림을 견디면서 개미를 먹고 살아남았다고 전한 바 있다.

<연합>